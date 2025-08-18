España

Este es el precio de la luz en España para este martes

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Por Rodrigo Gutiérrez González

La tarifa de la electricidad
La tarifa de la electricidad cambia cada hora (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la luz obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en España este martes 19 de agosto, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). También ubica los precios más bajos, así como los más caros, de luz.

Precio de la luz

Día: 19 de agosto

Precio de media: 77.72 euros por megavatio hora

Precio más alto: 106.85 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 29.14 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer
La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este martes 19 de agosto, la tarifa de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 103.06 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 101.12 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 98.1 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 92.41 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 90.37 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 91.4 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 99.0 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 102.82 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 98.1 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 88.57 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 69.64 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 43.23 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 30.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 29.14 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 30.91 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 40.54 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 46.8 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 48.7 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 62.2 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 88.97 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 97.74 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 106.85 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 106.54 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 99.0 euros por megavatio hora.

