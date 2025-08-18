España

Conoce el clima de este día en Valencia

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Las predicciones meteorológicas, basadas en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de registros como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son ejercicios que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un inicio éstos eran poco certeros.

Fue hasta el surgimiento de nuevas tecnologías (como los ordenadores) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más acertadas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Valencia para este lunes 18 de agosto:

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 34 grados, la previsión de lluvia será del 1%, con una nubosidad del 37%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 46 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se pronostica que alcancen un nivel de hasta 8.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 26 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 10%, con una nubosidad del 90%, mientras que las ráfagas de viento serán de 35 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Valencia (Imagen ilustrativa Infobae)

Valencia se encuentra al estedel país ibérico por lo que predomina un clima mediterráneo que se caracteriza por sus inviernos templados, donde caen la mayor parte de las lluvias y sus veranos secos.

Sin embargo, también hay zonas en las que el estado del tiempo es estepario, también conocido como de estepa, así como semiárido templado y frío, en el que se presentan inviernos muy fríos y veranos que bien pueden ser templados o cálidos. Mientras que las precipitaciones suelen ser escasas.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del Gobierno de España, Valencia registra una temperatura media que ronda los 15 grados centígrados.

Las autoridades españolas de meteorología precisan que la temperatura baja promedio ronda los 10 grados centígrados, siendo los fríos más crudos los que se viven en diciembre y enero.

En contraste, las máximas temperaturas alcanzan los 20 grados centígrados promedio y aparecen los meses de julio y agosto.

Son dos climas los que
Son dos climas los que predominan en Valencia (Europa Press)

Los cuatro climas de España

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el clima más agradable en España, estado del tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

ValenciaTiempo en EspañaEspaña SociedadEspaña NoticiasNoticias

Últimas Noticias

La ola de incendios que arrasa España deja seis detenidos y cuatro investigados en tan solo una semana

El fuego que asola el país ha quemado ya 157.000 hectáreas por todo el territorio nacional

La ola de incendios que

Un pescador encuentra un coche en el fondo de un río mientras utilizaba su sonar: puede haber resuelto una desaparición misteriosa de 1967

El uso de su sonar ha sido clave para localizar el vehículo oculto bajo las aguas durante más de medio siglo

Un pescador encuentra un coche

Un cardiólogo explica “los tres errores más comunes” que comete la mayoría al tomar creatina: “Pierdes el dinero y los beneficios”

La creatina se almacena, principalmente, en los músculos y actúa como una reserva rápida de energía durante esfuerzos de alta intensidad

Un cardiólogo explica “los tres

El 57% de los trabajadores afirma haber sufrido un ‘despido silencioso’: la estrategia que busca que renuncies para que te vayas sin indemnización

Conductas como la sobrecarga de tareas, el aislamiento o la retirada de funciones buscan empujar al empleado a marcharse sin compensación ni justificación aparente

El 57% de los trabajadores

10 días de fuego en una Galicia que continúa cercada: aldeas evacuadas, carreteras cortadas y más de 50.000 hectáreas arrasadas

La provincia de Ourense concentra los focos más graves, con confinamientos masivos, vecinos desalojados y una comunidad prácticamente incomunicada por tren y carretera

10 días de fuego en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La ola de incendios que

La ola de incendios que arrasa España deja seis detenidos y cuatro investigados en tan solo una semana

10 días de fuego en una Galicia que continúa cercada: aldeas evacuadas, carreteras cortadas y más de 50.000 hectáreas arrasadas

Muere un bombero al volcar una autobomba cuando regresaba tras combatir los incendios en Espinoso de Compludo (León)

Indignación en Jaraíz de la Vera por lanzar fuegos artificiales durante la ola de incendios en Cáceres: “Nuestra cara de gilipollas era para enmarcar”

Una arrendadora tendrá que devolver 19.522 euros a su inquilino por haberle subido el alquiler de una vivienda de protección oficial de forma fraudulenta

ECONOMÍA

El 57% de los trabajadores

El 57% de los trabajadores afirma haber sufrido un ‘despido silencioso’: la estrategia que busca que renuncies para que te vayas sin indemnización

Una mujer de Vizcaya comparte su vivienda con un inquilino que no paga el alquiler: cuáles son las opciones legales en estos casos

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Un trabajador abre un paquete dirigido a su jefe y descubre que solo contiene dos barritas de proteína: “Ni siquiera se le da bien esto del capitalismo”

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 17 agosto

DEPORTES

La trágica historia de la

La trágica historia de la pandilla de Darío Barrio, los pioneros del salto BASE: todos fallecidos en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”