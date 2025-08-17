Von der Leyen acompañará a Zelenski a la reunión con Donald Trump en la Casa Blanca

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, acompañarán al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en su viaje en Washington este lunes, para entrevistarse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. “A petición del presidente Zelenski , me uniré a la reunión con el presidente Trump y otros líderes europeos en la Casa Blanca mañana”, ha dicho la presidenta a través de su cuenta de X.

