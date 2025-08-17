España

Von der Leyen acompañará a Zelenski a la reunión con Donald Trump en la Casa Blanca

Al encuentro también asistirán el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

La presidenta de la Comisión
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto a Zelenski en una imagen de recurso de 2023. (Comisión Euroea)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, acompañarán al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en su viaje en Washington este lunes, para entrevistarse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. “A petición del presidente Zelenski, me uniré a la reunión con el presidente Trump y otros líderes europeos en la Casa Blanca mañana”, ha dicho la presidenta a través de su cuenta de X.

*Noticia en ampliación.

