Un trabajador abre un paquete dirigido a su jefe y descubre que solo contiene dos barritas de proteína: “Ni siquiera se le da bien esto del capitalismo”

Una caja de cartón de grandes dimensiones con tan solo dos barritas de proteína en su interior ha desatado críticas a los métodos de envío y al uso excesivo de materiales por parte de empresas de la industria alimentaria en Estados Unidos. Este episodio se hizo público por una foto acompañada de un mensaje irónico en la red social Reddit: “Ni siquiera están haciendo bien el capitalismo”, en referencia a la absurda desproporción entre el tamaño del paquete y su contenido.

La escena se desarrolló en la oficina de una empresa, donde un empleado recibió un pedido dirigido a su jefe y, al abrirlo, encontró únicamente dos barritas de chocolate y pretzel de Nutrisystem, una marca popular de productos para adelgazar. La caja, que destacaba por su tamaño, estaba casi completamente rellena de almohadillas plásticas para proteger el reducido envío. De acuerdo a lo que el usuario publicó en el foro, el conjunto de materiales empleados en el empaque causó sorpresa y comentarios como: “Qué desperdicio”.

El caso, publicado en The Cool Down, ha generado muchas preguntas sobre la práctica de enviar muestras gratuitas en envoltorios excesivos, y también ha alimentado las críticas por el impacto ambiental de este tipo de estrategias comerciales. Según la publicación, el coste de un paquete tan grande posiblemente supera el valor real de las muestras enviadas.

“Las máquinas de clasificación para reciclaje están diseñadas para productos de tamaño estándar”

Las empresas suelen recurrir al envío de muestras como parte de sus tácticas para captar y mantener clientes. Sin embargo, especialistas y usuarios han empezado a cuestionar el balance entre el potencial beneficio comercial y el coste que implica el desperdicio material. Lea d’Auriol, fundadora de la organización Oceanic Global, explicó al portal PopSugar que los envases minúsculos y el exceso de plástico representan un desafío para los sistemas automatizados de reciclaje.

“Las máquinas de clasificación para reciclaje están diseñadas para productos de tamaño estándar, como botellas de agua, por lo que es posible que no reconozcan los productos en miniatura”, declaró, refiriéndose particularmente al mercado de la belleza, en el que no hay uniformidad en el tamaño de los envases.

En el caso de Nutrisystem, la parte central del envío (el cartón) puede reciclarse o reutilizarse para fines como la jardinería, pero las almohadillas plásticas presentan más dificultades, ya que su descomposición puede durar décadas o más. El plástico convencional deriva de fuentes contaminantes y suele contener compuestos químicos asociados a riesgos para la salud humana, incluyendo el cáncer.

La difusión de este tipo de prácticas impulsado a las compañías a que revisen sus protocolos de embalaje, prioricen materiales sostenibles y optimicen la proporción entre el volumen del empaque y el producto enviado.

Postura de Nutrisystem y límites en la reducción de residuos

Nutrisystem, adquirida en 2020 por la firma de inversión Kainos Capital, sostiene haber implementado medidas orientadas a la sostenibilidad. Kainos Capital asegura en su portal que la empresa trabaja con cinco de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, incluido el número 13, que incentiva la acción climática y la reducción de la huella ecológica.

Consultada por el medio citado, la compañía de alimentación afirma que compensa parte de la contaminación generada mediante proyectos de reforestación y energías renovables, como la instalación de turbinas eólicas. Además, promueve internamente la reducción tanto de desperdicios alimentarios como de residuos de envases en sus oficinas. Hasta el momento, la investigación de The Cool Down no ha identificado objetivos públicos específicos de Kainos Capital relacionados exclusivamente a estrategias de embalaje, más allá de esas declaraciones generales.

Dentro de su comunicación comercial, Nutrisystem destaca sus planes plant-based y el diseño de menús que ayudan a minimizar el sobrante de comida al planificar las porciones con antelación. La empresa sostiene que esto reduce la contaminación agrícola en comparación con dietas de alto consumo de carne.