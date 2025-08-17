España

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 17 agosto

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Por Infobae Noticias

Guardar
Aquí están los resultados del
Aquí están los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas (Infobae)

Conoce enseguida los resultados ganadoresdel sorteo 4 de las 17:00 horas de la Triplex de la Once de este domingo 17 de agosto celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 17 de agosto.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 7, 7, 8.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para jugar la
Los pasos para jugar la Triplex de la Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticias

Últimas Noticias

Un abogado explica si te pueden despedir por oler mal: “En casi todos los trabajos hay alguien que no huele estupendamente”

La convivencia en el trabajo implica compartir con tus compañeros la carga del trabajo y las tareas, pero también factores personales como los hábitos de higiene

Un abogado explica si te

Santoral: cuáles son los santos que se festejan este 18 de agosto

Consulta la lista de los santos y mártires para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

Santoral: cuáles son los santos

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Super Once: estos son los

Las series favoritas del público en Prime Video España

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Prime Video, que busca seguir gustando a los usuarios

Las series favoritas del público

Una niña de 11 años inventó una taza que transformó la vida de su abuelo con Parkinson y ahora es millonaria: “Permanece firmemente apoyada en la superficie”

En la actualidad, Lily Born dirige una compañía centrada en la producción y mejora de soluciones adaptadas para personas con discapacidad o necesidades especiales

Una niña de 11 años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Indignación en Jaraíz de la

Indignación en Jaraíz de la Vera por lanzar fuegos artificiales durante la ola de incendios en Cáceres: “Nuestra cara de gilipollas era para enmarcar”

Una arrendadora tendrá que devolver 19.522 euros a su inquilino por haberle subido el alquiler de una vivienda de protección oficial de forma fraudulenta

Tras revisar un contrato hipotecario, la Justicia reduce la deuda reclamada por Liberbank y ordena devolver cobros indebidos por cláusulas abusivas

Rueda y Sánchez escenifican unidad en Ourense ante la oleada de incendios: “Probablemente sea el mayor despliegue de la historia del mecanismo europeo de protección civil”

Óscar Puente ve “muy probable” que hoy tampoco se reabra el servicio de AVE entre Madrid y Galicia

ECONOMÍA

Un abogado explica si te

Un abogado explica si te pueden despedir por oler mal: “En casi todos los trabajos hay alguien que no huele estupendamente”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4

Una niña de 11 años inventó una taza que transformó la vida de su abuelo con Parkinson y ahora es millonaria: “Permanece firmemente apoyada en la superficie”

‘Blocking’ vecinal: la práctica que va más allá de las rencillas entre propietarios y puede acabar siendo un delito grave

¿Cuánto cuesta mantener una piscina en 2025? Todos los factores que influyen en el precio

DEPORTES

La trágica historia de la

La trágica historia de la pandilla de Darío Barrio, los pioneros del salto BASE: todos fallecidos en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”