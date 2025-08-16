“Tenía los ojos inyectados en sangre, llorosos y la tez enrojecida”: un piloto de avión supuestamente borracho es arrestado minutos antes de despegar

(Pixabay)

Un piloto de avión fue arrestado por la policía de Carolina del Norte, en Estados Unidos, pocos minutos antes de operar un vuelo, después de que las autoridades detectaran supuestos signos visibles de embriaguez durante un control en la pasarela de abordaje. El incidente involucró a David Allsop, de 53 años, asignado al vuelo 3772 desde el Aeropuerto Internacional de Savannah/Hilton Head, en Georgia, con destino a Chicago Midway, según revelaron las imágenes difundidas el 14 de agosto.

El suceso comenzó alrededor de las 6:00 de la mañana, cuando oficiales del condado de Chatham interrogaron al piloto sobre su posible consumo de alcohol. En ese momento, David Allsop respondió que había tomado “unas cervezas hace diez horas” y se negó inicialmente a realizar una prueba de alcoholemia, argumentando “que no es necesario”. Mientras se desarrollaba la escena, el piloto extrajo una bolsita de nicotina y la mostró a los agentes.

Uno de los policías presente describió el estado del aviador de la aerolínea estadounidense, señalando que “tenía los ojos inyectados en sangre, llorosos y la tez enrojecida”. Ante la presión de las autoridades, Allsop finalmente accedió a someterse a la prueba: mostró inestabilidad al intentar mantenerse sobre una sola pierna y dificultades para seguir el movimiento de un bolígrafo, procedimientos estándar en estos controles.

Tras esa evaluación, los agentes detuvieron al piloto por conducir en estado de ebriedad. Tras la difusión del video del arresto, la aerolínea Southwest Airlines lo destituyó “inmediatamente de sus funciones tras el presunto incidente”, según detalló la compañía en un comunicado emitido este 15 de agosto. Por otra parte, el abogado del piloto, David Chaiken, expresó que el material audiovisual no constituye prueba concluyente de que Allsop estuviera en estado de embriaguez.

Los pasajeros también pueden ser expulsados de un avión

Pero no solo los pilotos deben cumplir las normas y, claro, conducir sobrios. Los propios pilotos también han manifestado inquietud ante el incremento de incidentes con pasajeros conflictivos en los últimos años y lamentan que “el consumo abusivo de alcohol esté presente en muchos de estos incidentes”.

El Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (Copac) subraya que el comandante ostenta la máxima autoridad a bordo, con la responsabilidad de garantizar la seguridad de la aeronave, de las personas y la carga. Ante cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad operacional, el comandante decide las acciones adecuadas conforme a su criterio profesional, la normativa aeronáutica y los procedimientos establecidos en los manuales de operaciones de cada compañía.

Este recordatorio se produce después de que el pasado 23 de julio un grupo de adolescentes fuera desembarcado del vuelo VY8166 (Valencia-París Orly) debido a su comportamiento conflictivo. De acuerdo con la nota publicada por la compañía Vueling en redes sociales, el grupo “manipuló de forma indebida el material de emergencia e interrumpió activamente la demostración obligatoria de seguridad, omitiendo reiteradamente las instrucciones del personal de cabina”. La compañía explica que, pese a repetidos avisos, la conducta inadecuada persistió, activando los protocolos de seguridad y desembarcando al grupo para proteger al resto de pasajeros.

El Copac recuerda asimismo que las personas pueden ser expulsadas de una aeronave si su actitud afecta a la seguridad del vuelo o desobedecen las órdenes del comandante.