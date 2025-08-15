Una mujer pierde su cartera con 800 euros dentro y más tarde se encuentra una carta en su buzón: “Siempre debemos mantener la esperanza”

Una mujer pierde su cartera con 800 euros dentro y más tarde se encuentra una carta en su buzón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“He comprobado que hay 800 euros”, aseguró con naturalidad el hombre al otro lado del teléfono, disipando en segundos la angustia de quien creía haber perdido para siempre su cartera. Así comienza una historia tan improbable como reconfortante que tuvo lugar en Marsella justo antes de las fiestas navideñas.

Un sábado cualquiera... hasta que no lo fue

Todo comenzó un sábado de diciembre de 2020. La protagonista, que no ha revelado su identidad, y su marido, se dirigían a Marsella, a la zona industrial de Aubagne, con la intención de visitar un concesionario de coches, según cuenta el medio francés Ouest France.

Después de realizar una compra y pagar con tarjeta, continuaron hacia un supermercado cercano. “Esta mañana había retirado 800 euros del cajero para cubrir gastos de las vacaciones”, narran. Pero al llegar a la caja para pagar, se dio cuneta de que su cartera ya no estaba.

“Busco, rebusco, me pongo pálida. La cartera ha desaparecido, y no entiendo nada”, explica la mujer. El regreso a casa fue silencioso y cargado de decepción. “¿Me la robaron? ¿La dejé en algún sitio? No lo sabía. Solo podía repasar mentalmente cada paso.” La ansiedad se instaló durante todo el fin de semana, sin pistas ni señales del paradero de la cartera extraviada.

Una nota que lo cambió todo

El lunes por la mañana, al revisar el buzón como de costumbre, la mujer encontró una nota en el buzón escrita a mano: “Encontré su billetera en la entrada de la tienda de repuestos para autos. Allí estaba su credencial de votante con su dirección. Me tomé la libertad de devolvérsela. Llámeme a este número”.

“Me sorprendí y me alegré, pero no puede evitar pensar: ¿Y el dinero?”, admite. Aun así, marcó el número con esperanza. Al otro lado, un hombre explicó con serenidad que había encontrado la cartera y decidió llevársela personalmente. Como no había nadie en casa, dejó la nota en el buzón.

Pero la pregunta sobre el contenido seguía rondando la cabeza: “Apenas me atreví a preguntarle si había dinero en la billetera, pero me respondió: ‘He comprobado que hay 800 euros’”.

El alivio fue inmediato. Y así, ambos acordaron encontrarse esa misma tarde en un salón de té cercano al domicilio del hombre.

Un encuentro que restauró la confianza

“Conocí a un hombre encantador, culto, de apenas cuarenta años. Educado, humilde, y con principios que hoy en día son, lamentablemente, poco comunes”, relata.

La cartera estaba intacta: cada billete, cada documento. “No supe cómo agradecérselo adecuadamente, pero le hice un regalo, lo mínimo que podía hacer. Sin embargo, el verdadero regalo fue conocerlo”, afirma la mujer.

Aquel gesto no quedó en el olvido y la relación entre ambos continua: “Cada 1 de enero, no olvidamos desearnos lo mejor”, cuenta.

Una historia con moraleja

Este episodio recuerda que una cartera perdida y su devolución íntegra puede parecer poco en una sociedad acelerada. Y, sin embargo, es una muestra de que la honestidad y la humildad continúan presentes.

“Una billetera recuperada no es solo una suma, es una prueba compartida. Ganamos más que una factura devuelta, ganamos aliento”, reflexiona la mujer. “La moraleja de esta historia es que siempre debemos mantener la esperanza. Nuestro mundo todavía está habitado por personas honestas. Es raro, pero existen”, sentencia.