España

Una mujer pierde su cartera con 800 euros dentro y más tarde se encuentra una carta en su buzón: “Siempre debemos mantener la esperanza”

Tras días de angustia durante las fiestas navideñas, una familia recuperó todo el dinero y documentación perdida gracias al gesto desinteresado de un hombre

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

Guardar
Una mujer pierde su cartera
Una mujer pierde su cartera con 800 euros dentro y más tarde se encuentra una carta en su buzón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

He comprobado que hay 800 euros”, aseguró con naturalidad el hombre al otro lado del teléfono, disipando en segundos la angustia de quien creía haber perdido para siempre su cartera. Así comienza una historia tan improbable como reconfortante que tuvo lugar en Marsella justo antes de las fiestas navideñas.

Un sábado cualquiera... hasta que no lo fue

Todo comenzó un sábado de diciembre de 2020. La protagonista, que no ha revelado su identidad, y su marido, se dirigían a Marsella, a la zona industrial de Aubagne, con la intención de visitar un concesionario de coches, según cuenta el medio francés Ouest France.

Después de realizar una compra y pagar con tarjeta, continuaron hacia un supermercado cercano. “Esta mañana había retirado 800 euros del cajero para cubrir gastos de las vacaciones”, narran. Pero al llegar a la caja para pagar, se dio cuneta de que su cartera ya no estaba.

“Busco, rebusco, me pongo pálida. La cartera ha desaparecido, y no entiendo nada”, explica la mujer. El regreso a casa fue silencioso y cargado de decepción. “¿Me la robaron? ¿La dejé en algún sitio? No lo sabía. Solo podía repasar mentalmente cada paso.” La ansiedad se instaló durante todo el fin de semana, sin pistas ni señales del paradero de la cartera extraviada.

Una nota que lo cambió todo

El lunes por la mañana, al revisar el buzón como de costumbre, la mujer encontró una nota en el buzón escrita a mano: “Encontré su billetera en la entrada de la tienda de repuestos para autos. Allí estaba su credencial de votante con su dirección. Me tomé la libertad de devolvérsela. Llámeme a este número”.

“Me sorprendí y me alegré, pero no puede evitar pensar: ¿Y el dinero?”, admite. Aun así, marcó el número con esperanza. Al otro lado, un hombre explicó con serenidad que había encontrado la cartera y decidió llevársela personalmente. Como no había nadie en casa, dejó la nota en el buzón.

Pero la pregunta sobre el contenido seguía rondando la cabeza: “Apenas me atreví a preguntarle si había dinero en la billetera, pero me respondió: ‘He comprobado que hay 800 euros’”.

El alivio fue inmediato. Y así, ambos acordaron encontrarse esa misma tarde en un salón de té cercano al domicilio del hombre.

Un encuentro que restauró la confianza

“Conocí a un hombre encantador, culto, de apenas cuarenta años. Educado, humilde, y con principios que hoy en día son, lamentablemente, poco comunes”, relata.

La cartera estaba intacta: cada billete, cada documento. “No supe cómo agradecérselo adecuadamente, pero le hice un regalo, lo mínimo que podía hacer. Sin embargo, el verdadero regalo fue conocerlo”, afirma la mujer.

Aquel gesto no quedó en el olvido y la relación entre ambos continua: “Cada 1 de enero, no olvidamos desearnos lo mejor”, cuenta.

Robo con violencia a un turista con el método del 'mataleón' (SOCIAL DRIVE)

Una historia con moraleja

Este episodio recuerda que una cartera perdida y su devolución íntegra puede parecer poco en una sociedad acelerada. Y, sin embargo, es una muestra de que la honestidad y la humildad continúan presentes.

“Una billetera recuperada no es solo una suma, es una prueba compartida. Ganamos más que una factura devuelta, ganamos aliento”, reflexiona la mujer. “La moraleja de esta historia es que siempre debemos mantener la esperanza. Nuestro mundo todavía está habitado por personas honestas. Es raro, pero existen”, sentencia.

Temas Relacionados

SucesosDineroNavidadFranciaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuatro militares de la UME heridos en el incendio de Yeres: tres de ellos sufren varias quemaduras

Los heridos por el fuego se cuentan por decenas y ya han fallecido tres personas en España

Cuatro militares de la UME

Alerta alimentaria: si tienes este producto en tu casa, no lo consumas

Este aviso llama a la población en general a evadir el consumo del producto debido a los peligros significativos para la salud

Alerta alimentaria: si tienes este

El envejecimiento puede propagarse por el cuerpo por medio de una sola proteína, según un estudio

“Una pregunta importante es por qué las células senescentes aumentan con la edad”, escriben los autores de la investigación

El envejecimiento puede propagarse por

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: jugada ganadora y

El Sena se abre al baño y el Manzanares se queda en la orilla: por qué en uno se puede nadar y en otro no

París permite nadar en pleno centro urbano tras una inversión millonaria, mientras Madrid mantiene la prohibición en el Manzanares, donde el baño puede acarrear multas de hasta 3.000 euros

El Sena se abre al
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuatro militares de la UME

Cuatro militares de la UME heridos en el incendio de Yeres: tres de ellos sufren varias quemaduras

Javier Lambán, el histórico dirigente aragonés que denunció que el PSOE de Sánchez es un “páramo” para las voces críticas

El abuso de las aerolíneas en plena crisis: los incendios cortan los trenes y los vuelos a Galicia se disparan a más de 400 euros

Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

Esto es lo que opinan desde Estados Unidos de Pedro Sánchez: “Desafía las tendencias occidentales”

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Una notaria alerta sobre los peligros de sacar dinero de una cuenta antes de que fallezca el titular: “Puede meterte en un buen lío con Hacienda”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 15 agosto

Este es el precio de la luz en España para este sábado

DEPORTES

Cesc Fàbregas explica cuál es

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”

Franco Mastantuono, la nueva perla argentina del Real Madrid: cuánto ha costado, su relación con Messi y el Barcelona o el motivo de su dorsal