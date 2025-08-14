Una ingeniera de Microsoft comparte su estrategia para haber logrado cuatro ascensos en cinco años: “No consiste solo en hacer lo que te piden”

Una empleada hablando con su jefe. (Freepik)

Conseguir un ascenso dentro de una gran empresa suele parecer una meta que depende únicamente del talento y del esfuerzo diario. Sin embargo, la experiencia de una ingeniera de software en Microsoft demuestra que la clave está en ir más allá de cumplir con lo que se exige por parte de los superiores. En apenas cinco años pasó de ser una recién graduada universitaria a ocupar un puesto senior, acumulando cuatro promociones gracias a una estrategia clara, proactiva y sostenida en el tiempo. Su historia ofrece una guía inspiradora para quienes desean avanzar en su carrera profesional.

Es el caso de Ritvika Nagula, una trabajadora que ha compartido su experiencia y trayectoria laboral con el medio estadounidense Business Insider. Cuando ingresó en Microsoft en 2019, Nagula pensaba que entregar un trabajo de calidad era suficiente para llamar la atención de los líderes y que el reconocimiento llegaría de forma natural. Pronto descubrió que esa actitud, que describe como pasiva, podía ser interpretada de otra manera: un empleado que no comunica sus aspiraciones puede ser visto como alguien sin ambición de crecimiento. El primer gran cambio en su enfoque fue atreverse a hablar abiertamente con sus superiores sobre su interés en desarrollarse, dejando claro que quería asumir mayores responsabilidades y crecer dentro de la compañía.

Objetivos definidos y seguimiento continuo

El segundo pilar de su estrategia fue la retroalimentación continua. En Microsoft las evaluaciones oficiales de desempeño son semestrales, lo que puede significar esperar medio año para descubrir posibles áreas de mejora. Ella decidió no correr ese riesgo y estableció reuniones quincenales con su jefe, en las que al menos una vez al mes abordaba directamente la cuestión de su desarrollo profesional, según relata el medio. Preguntar qué estaba haciendo bien, qué debía mejorar o qué aspectos estaba pasando por alto se convirtió en una práctica regular que le permitió ajustar su desempeño en tiempo real y no cuando ya era demasiado tarde.

Otro aspecto fundamental que Nagula describe a Buisiness Insider fue fijar metas claras y medibles. En lugar de dejar que los ascensos dependieran del azar o de la percepción de sus líderes, estableció como objetivo personal avanzar de nivel cada dieciocho a veinticuatro meses. Ese horizonte temporal la obligaba a planificar, a detectar las brechas entre su puesto actual y el siguiente, y a trabajar específicamente en cerrarlas. Para lograrlo, se apoyó en la “role library” de Microsoft, una herramienta interna que describe en detalle lo que la compañía espera de cada nivel jerárquico. Revisar esas expectativas y contrastarlas con las opiniones de colegas, mentores y superiores fue esencial para identificar las competencias que debía reforzar.

La iniciativa, clave para avanzar

La ingeniera también comprendió que los ascensos no dependen solo de trabajar bien, sino de demostrar capacidad para generar impacto. En su caso, para acceder al nivel senior necesitaba liderar un proyecto de principio a fin, desde el diseño hasta la implementación. Lejos de esperar a que alguien se lo asignara, la trabajadora cuenta ha Business Insider que decidió tomar la iniciativa y propuso a su jefe la posibilidad de hacerse cargo de un proyecto completo. Esa proactividad no solo le dio la oportunidad de demostrar sus habilidades, sino que además posicionó su nombre en la mente de los líderes cada vez que surgía un nuevo reto.

Su trayectoria confirma que crecer dentro de una empresa es mucho más que cumplir con las tareas encomendadas. Implica comunicar objetivos, pedir retroalimentación constante, fijar metas ambiciosas, identificar lo que se espera en cada nivel y atreverse a tomar la iniciativa para liderar proyectos de alto impacto. La combinación de estos factores permitió que, en solo cinco años, pasara de ser una recién llegada a convertirse en una referente dentro de su equipo. En palabras de la propia Nagula, “no consiste solo en hacer el trabajo que te han pedido; también implica asumir responsabilidad, tomar el control y buscar oportunidades por tu cuenta”.