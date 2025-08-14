España

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Por Infobae Noticias

Guardar
Por 0.50 euros puedes participar
Por 0.50 euros puedes participar en cualquiera de los sorteos diarios de la Triplex de la Once (Infobae)

Conoce enseguida los resultados ganadoresdel sorteo 5 de las 21:15 horas de la Triplex de la Once de este jueves 14 de agosto celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 14 de agosto.

Tipo: Sorteo 5 de las 21:15 horas.

Combinación ganadora: 4, 4, 3.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticias

Últimas Noticias

El alquiler de piscinas privadas en Francia está en auge debido a la ola de calor: “Algunos días podríamos haberla alquilado 10 veces”

Emmanuelle y Dominique han alcanzado unos 5.000 euros por temporada con el alquiler, lo que supera los costes de mantenimiento y en ocasiones financia mejoras al equipamiento

El alquiler de piscinas privadas

Estos son los síntomas que indican que se ha pinchado la rueda del coche, según un mecánico: “Te puede salvar de un apuro”

El especialista Juan José Ebenezer señala los motivos y da un consejo clave

Estos son los síntomas que

Un doctor en economía recomienda invertir cada año: “La perseverancia es un factor espectacular”

Xavier Brun aconseja no apostar todo en la jubilación y repartir el capital en acciones de corto, medio y largo plazo

Un doctor en economía recomienda

13 muertos, 21 casos de ceguera y 51 personas que necesitan diálisis: un alcohol en mal estado causa estragos en una comunidad de expatriados

Las víctimas, todas de origen asiático, trabajaban para la misma empresa en Kuwait, donde el alcohol está prohibido desde 1964 y su consumo es delito desde los años ochenta

13 muertos, 21 casos de

Una española que vive en Japón intenta hacer un plato típico de España y se enfrenta a una odisea: “Fue criminal”

El vídeo de la influencer ‘@la.nieta.de.la.illi’ suma más de 160.000 visitas en diez horas

Una española que vive en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estos son los síntomas que

Estos son los síntomas que indican que se ha pinchado la rueda del coche, según un mecánico: “Te puede salvar de un apuro”

La DGT advierte sobre los riesgos en carretera por los incendios forestales y la operación salida de agosto: estas son las pautas que debes seguir

El incendio de Ourense corta de nuevo la conexión ferroviaria Madrid-Galicia y obliga a Renfe a trasladar viajeros en autobús: “Ayer fue un desastre, hoy tenían alternativas pensadas”

Dos hombres queman cables para robar el cobre y acaban detenidos por provocar ocho incendios forestales en A Coruña: causaron daños de 20.000 euros

La Junta de Castilla y León negó ante la Unesco que el cambio climático supusiese un riesgo para Las Médulas

ECONOMÍA

Un doctor en economía recomienda

Un doctor en economía recomienda invertir cada año: “La perseverancia es un factor espectacular”

Un abogado explica cómo ChatGPT ha arruinado a uno de sus clientes: “Se jubilaba con 60 años”

Mucha demanda y poca oferta: el 8% de las viviendas publicadas se alquilan en menos de 24 horas

Un experto en oro explica los tres factores de los que depende su cotización: “Si os pueden pagar vuestras nóminas con lingotes de oro mucho mejor”

España reduce casi un 50% en 13 años el presupuesto destinado a la prevención de incendios forestales

DEPORTES

El experimento Polgar: un método

El experimento Polgar: un método que convirtió a tres niñas en maestras del ajedrez

Unai Simón y Ángel Torres se suman al Real Madrid y critican que el Villarreal - Barcelona se juegue fuera de España: “Somos el hazmerreír de Europa”

Muere Bernardo Ruiz, un pionero del ciclismo: fue el primer español en subir al podio del Tour de Francia y ganar una etapa del Giro de Italia

Mats Rosenkranz gana el primer set y le descalifican por irse a dar una ducha

El Barça femenino sufre salidas masivas para liberar masa salarial y poder inscribir fichajes del equipo masculino