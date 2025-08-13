España

Una prueba escrita de 1965 revela la brecha generacional que existe a nivel ortográfico: “Dice mucho sobre lo que enseñamos a los jóvenes de hoy”

Solo uno de 28 estudiantes detectó el error oculto en un dictado, un resultado que reabre el debate sobre el nivel de gramática y ortografía en las aulas

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
Unos niños en un aula
Unos niños en un aula (Freepik)

En un aula de un colegio del departamento francés de Essonne, una profesora de tercero de secundaria propuso a sus alumnos un ejercicio poco común: un dictado auténtico de 1965, con un pequeño truco escondido. En medio del texto, cuidadosamente redactado siguiendo los estándares exigentes de mediados del siglo XX, la docente introdujo de forma deliberada una única incorrección gramatical vinculada al uso del subjuntivo. El resultado sorprendió incluso a la propia maestra: de las veintiocho copias corregidas, tan solo una detectó el error.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en Facebook

El ejercicio, que a primera vista podría parecer anecdótico, ha puesto sobre la mesa un debate mucho más amplio sobre el nivel de dominio del francés escrito entre generaciones. Y, por extensión, sobre cómo la evolución de la enseñanza de la ortografía y la gramática ha cambiado la forma en que los jóvenes se enfrentan a la lengua.

Un error que dice mucho más de lo que parece

El dictado elegido no fue casual. Según explicó Claudine M., correctora del examen nacional del brevet durante varias décadas, el uso preciso del subjuntivo era considerado antaño un pilar fundamental del aprendizaje. Hoy, en cambio, se trata de una construcción “ampliamente desconocida” para muchos adolescentes. El contraste es nítido: mientras que la generación nacida antes de 1970 identifica de inmediato la anomalía, los estudiantes actuales carecen de los reflejos necesarios para percibirla.

El fenómeno no se limita a impresiones subjetivas. Las estadísticas confirman un cambio profundo: en los años ochenta, solo un 33% de los alumnos de último curso de primaria cometía más de quince errores en un dictado estándar. En 2021, la cifra se disparó hasta el 90%. Este salto numérico evidencia una degradación progresiva en la precisión escrita.

Varios expertos apuntan a causas estructurales: desde 1968 se han recortado más de 500 horas de francés en los programas escolares. Menos tiempo de clase ha significado, en muchos casos, menos ejercicios sistemáticos de gramática y ortografía, y un aprendizaje menos riguroso.

Unos niños en un aula
Unos niños en un aula (Freepik)

Metodologías modernas y pérdida de reflejos

La transformación de las metodologías de enseñanza también ha desempeñado un papel clave. Los manuales actuales priorizan la comprensión global de un texto sobre la corrección formal minuciosa. El objetivo es que los estudiantes comprendan el sentido de lo que leen y escriben, pero este enfoque, aun siendo útil, deja en segundo plano la detección de fallos sutiles.

Incluso entre los futuros profesores, algunos informes detectan carencias llamativas. El dictado, relegado durante años por considerarse un método anticuado, está recuperando cierto prestigio como herramienta para medir el nivel real de dominio lingüístico.

En contraste, los estudiantes de la generación anterior a 1970 crecieron con dictados semanales, ejercicios de gramática diarios y una corrección constante de cada error. Esta repetición formaba una memoria casi automática de las estructuras y normas ortográficas. La exigencia no venía solo de los centros educativos: en casa, repasar una carta o releer un texto antes de entregarlo era habitual.

Brecha que no se cierra… por ahora

La irrupción de las nuevas tecnologías ha cambiado radicalmente la relación con la escritura. La autocorrección digital y la inmediatez de la comunicación han reducido el hábito de releer y depurar los textos. Sin embargo, quienes se formaron antes de 1970 siguen manteniendo un “ojo entrenado” capaz de detectar errores con rapidez, incluso décadas después de dejar la escuela.

Ante este panorama, voces del ámbito educativo reclaman recuperar el dictado tradicional, no como castigo, sino como ejercicio breve que afiance memoria, atención y rigor. Alternar textos literarios y escritos cotidianos podría ayudar a reforzar los conocimientos sin caer en la monotonía.

Noticias del día 13 de agosto del 2025

Paralelamente, se subraya la importancia de la lectura frecuente y profunda. Leer novelas, artículos o ensayos de forma habitual permite interiorizar estructuras y vocabulario sin un esfuerzo consciente. Este contacto constante con la lengua se convierte en un aliado contra la proliferación de errores y puede contribuir a reducir la brecha generacional.

En última instancia, el test del Essonne ha servido de recordatorio: un texto antiguo, bien escogido, no solo pone a prueba los conocimientos lingüísticos de los alumnos, sino que también despierta preguntas incómodas sobre lo que realmente enseñamos —y dejamos de enseñar— en las aulas actuales.

Temas Relacionados

EducaciónEducación EspañaOrtografíaFranciaJóvenesRedes socialesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La historia de Heike y Butch, un perro y una aventurera que viajan juntos por el mundo: “No tenía ni idea de cómo este cachorrito cambiaría mi vida”

La mujer alemana y un cachorro rescatado en México se convirtieron en inseparables compañeros que han visitado más de 104 países

La historia de Heike y

Un oncólogo se lleva a sus pacientes con cáncer al mar en su velero y les ayuda a escapar de la rutina: “Al principio pensaron que estaba loco”

Javier Carrasco, médico del Gran Hospital de Charleroi, ha puesto en marcha una iniciativa pionera que permite a los pacientes desconectar de la rutina hospitalaria

Un oncólogo se lleva a

Un psicólogo explica los cuatro tipos de autoestima que existen: “Hay personas que se hunden con el más mínimo error”

El experto explica cómo la forma en que nos valoramos afecta directamente a nuestras emociones, relaciones y forma de afrontar la vida

Un psicólogo explica los cuatro

Mercedes Milá se confiesa sobre su vida laboral: “Estuve cuatro años sin trabajar porque decían que era demasiado conflictiva”

La periodista ha acudido al espacio ‘Pasar sin llamar’, presentado por Inés Hernand, y ha hablado de sus inicios en la profesión

Mercedes Milá se confiesa sobre

Un español cuenta las tres cosas que más le han dicho en Francia: “Ellos creen que la gente en España es morena de piel y de pelo”

Estos son algunos de los comentarios que los franceses le han dicho. La mayoría están basados en estereotipos culturales sobre los españoles

Un español cuenta las tres
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un español cuenta las tres

Un español cuenta las tres cosas que más le han dicho en Francia: “Ellos creen que la gente en España es morena de piel y de pelo”

Estos son los efectos positivos de darte de la mano con alguien: “Regula las emociones”

La Guardia Civil para a un hombre con “actitud sospechosa” en el aeropuerto de Sevilla y encuentran 2,5 kilos de cocaína en un doble fondo de su mochila

Una mujer atropellada por una niña de ocho años en un kart de pedales recibirá 13.593 euros de indemnización del tío de la menor y de la empresa de alquiler

Este es el coche eléctrico que ha establecido el récord Guinness de autonomía y se puede comprar en España: 935,44 kilómetros con una sola carga

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Una ingeniera de Microsoft comparte su estrategia para haber logrado cuatro ascensos en cinco años: “No consiste solo en hacer lo que te piden”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Un abogado laboralista explica qué pasa si mientes en el currículum: “No sé donde está la línea roja”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 14 de agosto

DEPORTES

Íñigo Martínez deja el Barça

Íñigo Martínez deja el Barça para poner rumbo a Arabia y explica el motivo: “Cuando ves la oferta, no te lo crees”

El boxeador australiano Nikita Tszyu recurre a la placenta de su esposa durante la preparación de su próximo combate

El día que Schumacher le jugó una mala pasada a Perry McCarthy en la temida curva Bridge de Silverstone: “Casi me cago encima”

Las cuentas del FC Barcelona llevan al límite de nuevo al equipo: cuatro jugadores sin inscribir y los palcos VIP sin adjudicar

Tsarukyan lanza un nuevo golpe a Topuria: “Le noquearé con mis codos en el primer asalto”