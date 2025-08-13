Si viajas en coche este puente, elige bien la gasolinera: diferencias de hasta 79 céntimos en la misma provincia

Un surtidor de combustible en una gasolinera. (REUTERS/Raquel Cunha)

Las vacaciones y los viajes en verano pueden influir de manera clave en el presupuesto de los españoles, entre otras razones, por el coste del combustible en los desplazamientos por carretera, aunque Por eso, una diferencia de precio entre gasolineras de una misma provincia puede suponer un ahorro significativo para las familias y conductores frecuentes. En un informe reciente, Facua ha analizado 10.033 estaciones de servicio en toda España y ha detectado disparidades de hasta 79 céntimos por litro en algunos puntos del país. Desde la asociación para la defensa de los derechos de los consumidores señalan que, llenando un depósito de 50 litros dos veces al mes en las gasolineras más económicas, una persona puede ahorrar cerca de 1.000 euros a lo largo del año.

El estudio identifica la provincia de Murcia como la que presenta la mayor diferencia en el precio del gasóleo A, alcanzando esa diferencia 79 céntimos por litro entre la estación más barata y la más cara. Por contraste, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla muestran las menores variaciones, con apenas 2 céntimos por litro, lo que se traduce en un ahorro anual limitado a 24 euros si se usan las más asequibles. El informe de Facua también menciona que otras provincias con diferencias destacadas para el gasóleo A son Lleida y Girona, con hasta 76 céntimos, y Granada, donde el margen llega a 65 céntimos. En el caso de la gasolina 95, Granada lidera con 62 céntimos de diferencia, seguida por Barcelona y Murcia. Córdoba destaca en el GLP, con una brecha de 40,5 céntimos por litro, mientras que Madrid y Asturias muestran diferencias de 28 y 24 céntimos. En Palencia y La Rioja, ese diferencial apenas llega a 3 y 3,5 céntimos respectivamente, ilustrando la disparidad territorial.

Según la asociación, el precio medio nacional de la gasolina 95 este 13 de agosto fue de 1,472 euros por litro, con un rango que va de 0,947 euros hasta 1,890 euros. Para el diésel, la media se situó en 1,408 euros, con tarifas mínimas de 0,947 euros y máximas de 1,992 euros por litro. La diferencia de precios refuerza la importancia de comparar y aprovechar las alternativas más económicas, sobre todo cuando los desplazamientos son más frecuentes.

Hasta 1.000 euros de ahorro al año

Rubén Sánchez, secretario general y portavoz de Facua, señala que “hay territorios donde los consumidores no van a encontrar competencia entre las gasolineras, pero hay otros donde las variaciones de precios pueden llegar a alcanzar los 79 céntimos por litro. Hablamos de ahorrar cerca de 1.000 euros al año si repostamos un tanque de combustible un par de veces al mes”. Sánchez apunta que consultar y comparar antes de llenar el depósito resulta especialmente relevante en periodos de vacaciones, cuando los desplazamientos suelen aumentar y la diferencia de precio puede tener un mayor impacto en el gasto global.

Comparador gratuito online

Para facilitar la tarea de elegir la mejor opción, Facua ofrece una herramienta digital gratuita: la plataforma gasolineras.facua.org. A través de esta web, cualquier usuario puede consultar los precios actualizados de las gasolineras en un radio de hasta 20 kilómetros desde una dirección concreta, comparar tarifas recientes y observar la evolución de cada combustible por territorio. Además, permite guardar estaciones favoritas, acceder al precio medio diario y analizar el comportamiento histórico de los precios por tipo de carburante y área geográfica.

La recopilación de precios realizada por Facua utiliza los registros oficiales que las estaciones de servicio comunican al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El análisis distingue entre gasóleo A, gasolina 95 y GLP, segmentando los resultados por provincias y haciendo visible las oportunidades de ahorro para los consumidores.