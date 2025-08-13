España

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 13 agosto

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Super Once realiza sorteos todos
Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)

Super Once, una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios, anunció los resultados delsorteo 2 de las 12:00 horas de este miércoles 13 de agosto publicados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 13 agosto.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 02 14 16 18 32 44 50 52 57 59 62 63 65 71 72 75 77 78 81 84.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Los jóvenes españoles apuestan por el campo: el 71% de los compradores e inquilinos quiere vivir en zonas rurales

El auge del teletrabajo, la escalada de los precios de vivienda y la búsqueda de calidad de vida impulsan la migración de los demandantes de vivienda menores de 24 hacia la España Vaciada

Los jóvenes españoles apuestan por

Un mecánico explica las tres cosas que tienes que comprobar antes de salir a carretera si viajas en caravana

Tener un buen mantenimiento previo a la hora de iniciar un viaje puede evitar problemas inesperados

Un mecánico explica las tres

José Andrés da el truco para que el pescado al horno quede más jugoso: “No es solo usar bien la sal”

Es el plato ideal para aquellas personas que no han cocinado en su vida. No es solo sencillo y rápido, sino que también es ideal para compartir y sorprender a tus invitados

José Andrés da el truco

Anita Williams aconseja a Montoya sobre su nueva profesión: “No es inteligente romper con lo que te ha dado la fama y los que te han apoyado”

La finalista de ‘Supervivientes 2025′ habla de su relación con el sevillano y sus proyectos futuros en una entrevista en exclusiva con ‘Diez Minutos’

Anita Williams aconseja a Montoya

Tres investigados en Sevilla por abatir a una Cerceta Pardilla, “el pato más amenazado de Europa”

Actualmente en España se tiene constancia de la existencia únicamente de 75 parejas de este tipo de ave, por lo que está catalogada como en peligro de extinción

Tres investigados en Sevilla por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

José Andrés da el truco

José Andrés da el truco para que el pescado al horno quede más jugoso: “No es solo usar bien la sal”

Tres investigados en Sevilla por abatir a una Cerceta Pardilla, “el pato más amenazado de Europa”

Las previsiones de la Aemet para agosto: “Los primeros 20 días del mes serán los más calurosos y batirán récords históricos”

La Comunidad de Madrid vendió su vivienda social de forma ilegal y la inmobiliaria les desahució: la Justicia niega a una familia una indemnización por falta de nexo causal

Ángel Gaitán lanza un nuevo producto y los comentarios que recibe le enfadan: “Cuanta envidia. La gente prefiere darle su dinero a las grandes multinacionales”

ECONOMÍA

Los jóvenes españoles apuestan por

Los jóvenes españoles apuestan por el campo: el 71% de los compradores e inquilinos quiere vivir en zonas rurales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

El aviso de un cerrajero con casi 30 años de experiencia: “Idealista es el mejor escaparate para okupas”

El alquiler de temporada dispara un 10% los precios del residencial en las grandes ciudades y reduce la oferta de vivienda disponible

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

DEPORTES

El jefe de Aston Martin

El jefe de Aston Martin sobre Newey: “Si hubiera trabajado en el coche de 2025 antes...”

¿FC Barcelona o Real Madrid? Un exjugador de la cantera de ambos clubes tiene claro cuál es mejor

La propuesta de Tebas de jugar partidos de LaLiga fuera de España o cómo consiguió convencer a las élites

El Real Madrid rechaza la idea de que el Villarreal - FC Barcelona se juegue fuera de España: “La medida vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial”

Eden Hazard habla sobre su relación con el portero del Real Madrid: “Courtois siempre ponía a jugadores como Benzema y Modric por encima de mí”