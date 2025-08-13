España

El pueblo sin colegios, médicos, tiendas ni supermercados, pero donde los precios de la vivienda no dejan de subir: “Estamos llegando al límite”

Los datos muestran que Doveridge, al norte de Birmingham, ha sumado en la última década un 8,5 % más de habitantes. Este crecimiento coloca a la aldea inglesa como la segunda con mayor expansión poblacional de su zona

Andrea de Lucas

Por Andrea de Lucas

Imagen de un pintoresco pueblo
Imagen de un pintoresco pueblo inglés. (Canva)

En el sur de Derbyshire, la localidad inglesa de Doveridge vive una situación inusual: la población crece mientras se multiplican las urbanizaciones, pero no los servicios básicos como escuelas, atención médica y comercios básicos. A pesar de que el número de habitantes aumenta, la vida diaria depende de recursos externos y la vivienda se encarece a ritmos desconocidos en el resto de la región.

Los datos oficiales muestran que Doveridge, al norte de Birmingham, ha sumado en la última década un 8,5 % más de habitantes, pasando de 1.622 en 2011 a los 1.760 contabilizados en el censo de 2021. Este crecimiento, según lo publicado por Derbyshire Live, coloca a la aldea como la segunda con mayor expansión poblacional de su zona.

Falta de servicios y dependencia del pueblo vecino: “Primero hay que construir infraestructura”

La llegada de nuevos residentes no ha venido acompañada de mejoras en servicios básicos. La escuela primaria local, por ejemplo, tiene capacidad para 105 niños y actualmente 79 están matriculados, aunque algunos vecinos advierten que ya se ha alcanzado la máxima ocupación. La guardería del pueblo tuvo que cerrar, y se integró a la escuela, limitando las posibilidades para las familias con niños pequeños.

Uno de los vecinos, aseguró al medio citado: “Tenemos viviendas nuevas en cada extremo del pueblo”. Otro residente recalcó la misma inquietud: “Primero hay que construir la infraestructura. No hay oficina de correos, habrá que ampliar la escuela y también el servicio de autobuses”.

Una vivienda a la venta
Una vivienda a la venta en un bloque de pisos (Europa Press)

Y es que los habitantes de Doveridge necesitan trasladarse hasta un pueblo cercano, Uttoxeter, a cinco minutos en coche, pero a 20 minutos en autobús, para acceder al médico, consultar al dentista o realizar cualquier compra. La urbanización progresiva no ha traído consigo supermercados, ni tiendas, ni oficina postal, y el transporte público tiene horarios muy limitados.

Philippa Lyon, residente desde hace dos décadas y vecina de la nueva área donde se planean más residencias, explicó que “el pueblo se ha expandido”. “Hemos visto mucho desarrollo en los últimos 10 años, pero seguimos teniendo un buen ambiente comunitario. Tenemos la suerte de tener un pub, un club y un salón municipal, pero la preocupación es que se sature demasiado y se apruebe el desarrollo a lo largo de toda la parte norte del pueblo hasta la A50. Ya no tenemos tienda ni guardería. Los autobuses van a Uttoxeter y Burton, no a Ashbourne ni Derby”, aclaró la vecina.

Otro vecino de la zona de Cavendish Close apoyó estas afirmaciones al describir el panorama: “Somos un pequeño pueblo que ha visto construirse muchas viviendas y ahora se está llegando al límite de lo aceptable”.

El precio de la vivienda no para de subir: “Las casas que están construyendo son demasiado caras y les costarán venderlas”

Pese a la carencia de infraestructuras, los precios de las viviendas han experimentado un alza considerable. El portal Zoopla ofrece 17 inmuebles en venta en la localidad: la opción más asequible tiene un precio de 290.000 libras (unos 336.000 euros), mientras que la más cara roza las 930.000 libras (más de un millón de euros). En la promoción de Owl Homes, una casa de tres dormitorios parte de las 325.000 libras (377.000 euros) y otra de cuatro dormitorios se sitúa en 449.995 libras (521.300 euros).

El portal Zoopla ofrece 17 inmuebles en venta en la localidad: la opción más asequible tiene un precio de 290.000 libras (unos 336.000 euros), mientras que la más cara roza las 930.000 libras (más de un millón de euros). En la promoción de Owl Homes, una casa de tres dormitorios parte de las 325.000 libras (377.000 euros) y otra de cuatro dormitorios se sitúa en 449.995 libras (521.300 euros).

Graham Evans, residente desde hace tres décadas, declaró que son conscientes de que la población “está creciendo, pero las casas que están construyendo son demasiado caras y les costarán venderlas. No serán viviendas familiares ni viviendas para jóvenes, costarán 400.000 o 500.000 libras. En este momento, estamos hablando de 100.000 libras por dormitorio. Simplemente, no se ha pensado bien, no hay infraestructura”.

Desde la promotora Miller Homes, que aspira a desarrollar otras 110 viviendas en la localidad, un portavoz aseguró que agradecen “los comentarios recibidos a través de nuestra consulta” y que comprenden y respetan las opciones de los vecinos. Sin embargo, también recalcan que “con el aumento actual de la demanda de viviendas en un 166%, los terrenos industriales abandonados por sí solos no pueden satisfacer esta demanda”.

“Nuestras propuestas representan una oportunidad sostenible para construir viviendas muy necesarias, el 30% de las cuales serán asequibles, junto con nuevos espacios abiertos de acceso público y mejoras significativas para la fauna y la naturaleza locales. Bajo acuerdo con el Consejo del Distrito de Derbyshire Dales, acordaremos contribuciones financieras para apoyar la infraestructura local y los servicios esenciales”, concluyó la promotora.

