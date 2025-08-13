España

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 13 de agosto

El precio de los combustibles cambia cada 24 horas, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Por Infobae Noticias

El costo de los carburantes
El costo de los carburantes cambian todos los días (Infobae)

Este es el precio de las principales gasolinas en Madrid, Barcelona y otras ciudades. Los montos más caros y más baratos de este miércoles 13 de agosto, según información del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,669 euros el litro

Precio mínimo: 1,225 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,689 euros el litro

Precio mínimo: 1,235 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,679 euros el litro

Precio mínimo: 1,279 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,899 euros el litro

Precio mínimo: 1,549 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,519 euros el litro

Precio mínimo: 1,207 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,619 euros el litro

Precio mínimo: 1,239 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,639 euros el litro

Precio mínimo: 1,267 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,789 euros el litro

Precio mínimo: 1,425 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,559 euros el litro

Precio mínimo: 1,279 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,659 euros el litro

Precio mínimo: 1,325 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,609 euros el litro

Precio mínimo: 1,339 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,769 euros el litro

Precio mínimo: 1,599 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,554 euros el litro

Precio mínimo: 1,245 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,639 euros el litro

Precio mínimo: 1,259 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo: 1,295 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,599 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,56 euros el litro

Precio mínimo: 1,189 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,659 euros el litro

Precio mínimo: 1,24 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,62 euros el litro

Precio mínimo: 1,245 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,779 euros el litro

Precio mínimo: 1,489 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,559 euros el litro

Precio mínimo: 1,302 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,646 euros el litro

Precio mínimo: 1,579 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,589 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,738 euros el litro

Precio mínimo: 1,599 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de la gasolina
El precio de la gasolina cambia todos los días (Reuters)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

