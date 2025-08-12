Última hora de los incendios en España en vivo: el incendio de Tres Cantos deja a un hombre con un 98% de quemaduras en el cuerpo

El incendio forestal de Tres Cantos
espana/2025/08/11/el-incendio-forestal-en-tres-cantos-obliga-a-desalojar-dos-urbanizaciones-y-moviliza-a-la-ume/
Últimas Noticias
El incendio de Tres Cantos deja a un hombre con un 98% de quemaduras en el cuerpo en estado crítico
El fuego ha afectado a un segundo hombre, de 83 años, y varios negocios agrícolas y ganaderos que podrían haber afectado a numerosos animales
Más de dos mil evacuados en Zamora y León por incendios que arrasan miles de hectáreas
Los daños materiales más importantes hasta el momento se registraron en Cubo de Benavente, donde varias viviendas deshabitadas en las afueras del pueblo ardieron por completo
La Primitiva: jugada ganadora y resultado del último sorteo
Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales
Loterías de Catalunya: ganadores de la 6/49 este 11 del agosto
Como cada lunes, aquí están los resultados del sorteo de la 6/49 dado a conocer por las Loterías de Catalunya
Resultados de Bonoloto: ganadores y números premiados
Como cada lunes, aquí están los resultados del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado
MÁS NOTICIAS