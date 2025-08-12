Última hora de los incendios en España en vivo: el incendio de Tres Cantos deja a un hombre con un 98% de quemaduras en el cuerpo

Últimas Noticias

El incendio de Tres Cantos deja a un hombre con un 98% de quemaduras en el cuerpo en estado crítico El fuego ha afectado a un segundo hombre, de 83 años, y varios negocios agrícolas y ganaderos que podrían haber afectado a numerosos animales

Más de dos mil evacuados en Zamora y León por incendios que arrasan miles de hectáreas Los daños materiales más importantes hasta el momento se registraron en Cubo de Benavente, donde varias viviendas deshabitadas en las afueras del pueblo ardieron por completo

La Primitiva: jugada ganadora y resultado del último sorteo Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Loterías de Catalunya: ganadores de la 6/49 este 11 del agosto Como cada lunes, aquí están los resultados del sorteo de la 6/49 dado a conocer por las Loterías de Catalunya