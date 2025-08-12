España

Telecinco ficha a un conocido rostro de Antena 3 para que esté junto a Joaquín Prat en su nuevo programa vespertino

El próximo mes de septiembre Telecinco estrenará ‘El tiempo justo’, una apuesta que tiene a Prat como presentador principal

Alba García

Por Alba García

Joaquín Prat, en su último
Joaquín Prat, en su último programa en 'Vamos a ver'. (Mediaset España)

Hace unos meses Ana Rosa Quintana regresaba a las mañanas de Telecinco, su hábitat natural, dejando TardeAR sin su presentadora principal y con un futuro incierto. Tras una temporada de dudas y unas cifras que no terminaban de remontar, se confirmaba la cancelación definitiva de este espacio, que dejará paso a un nuevo programa vespertino, El tiempo justo, que comenzará en septiembre, con Joaquín Prat como presentador principal. Este nuevo proyecto, producido por Mediaset en colaboración con Unicorn Content, promete convertirse en un espacio fresco y dinámico para la audiencia.

La mano derecha de Ana Rosa, que hasta ahora presentaba Vamos a ver, se despidió recientemente antes de empezar sus vacaciones para recargar energías y afrontar este nuevo desafío televisivo con todas las ganas. Y parece que la nueva apuesta de Telecinco no solo contará con Joaquín Prat, sino que se suma un rostro muy conocido de la competencia: Cristina Rusiñol, una de las reporteras más destacadas de Antena 3.

Cristina, que hasta ahora formaba parte del equipo de Y ahora Sonsoles, ha dejado atrás este programa para incorporarse al equipo de Prat en Telecinco, según han confirmado algunas cuentas de redes sociales y medios especializados. Su llegada refuerza el equipo, que ya cuenta con otros copresentadores como César Muñoz, encargado de los bloques de crónica social y realities, y María Ruiz, que debuta en Mediaset con este formato y se encargará de la información de actualidad, política y sucesos junto a Prat.

Joaquín Prat, en 'Vamos a
Joaquín Prat, en 'Vamos a ver'. (Mediaset España)

Así será ‘El tiempo justo’

El tiempo justo se estructurará en tres mesas distintas: la primera con periodistas y reporteros en directo que expondrán los hechos del día; la segunda, con nuevas voces que contextualizarán la información con análisis; y una tercera mesa dedicada a debates de opinión con expertos en cada materia. Además, habrá una sección especial dedicada al corazón y realities, presentada por Muñoz y un grupo de paparazzi que comentarán las últimas noticias sobre famosos y programas como La isla de las tentaciones, Supervivientes All Stars o Gran Hermano.

Un elemento innovador será la participación activa del público en plató, donde cada día se elegirán colaboradores anónimos para opinar sobre los temas que se traten en el programa, buscando crear un espacio cercano y con identidad propia desde su estreno. Varias personas del público, seleccionadas por su perfil participativo y capacidad de análisis, actuarán como colaboradores anónimos, aportando puntos de vista distintos sobre los temas tratados en cada emisión.

Joaquín Prat, en 'Vamos a
Joaquín Prat, en 'Vamos a ver'. (Mediaset España)

Por ahora, la cadena de Mediaset no ha revelado el nombre de esta nueva apuesta ni si ocupará exactamente la misma franja horaria de Tardear, que actualmente se emite entre las 15:45 y las 18:30 horas, cediendo el testigo posteriormente a El Diario de Jorge.

