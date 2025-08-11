España

Un actor de ‘Scary Movie’ relata cómo ignoró una señal temprana de cáncer y recibió un diagnóstico avanzado: “Prestar atención a los cambios puede salvarte la vida”

James van der Beek no prestó atención a un cambio en sus hábitos intestinales, que atribuyó al consumo de café. La colonoscopia le revelara un diagnóstico de cáncer colorrectal avanzado. “No tenía ni idea”, asegura

Noelia Tabanera

Por Noelia Tabanera

(REUTERS/Mike Blake)
(REUTERS/Mike Blake)

El reconocido actor James van der Beek, que ha participado en películas como Scary Movie (2000) o Jay and Silent Bob Reboot (2019), ha compartido cómo ignoró un cambio en sus hábitos intestinales, atribuyéndolo al consumo de café, antes de que una colonoscopia le revelara un diagnóstico de cáncer colorrectal avanzado. “No tenía idea”, confesó el intérprete de Dawson’s Creek, quien fue diagnosticado en noviembre de 2024 y compartió su historia con Healthline para aumentar la conciencia sobre una enfermedad que avanza sin síntomas claros. Según ha publicado Fox News, expertos señalan que prestar atención a este tipo de señales, por pequeñas que parezcan, podría ser vital.

El actor, de 48 años, enfatizó que su situación era inesperada, ya que gozaba de excelente salud. “Estaba sano. Solía hacer baños de agua fría. Tenía una forma cardiovascular increíble, y aun así tenía cáncer en etapa 3, y no tenía idea”. Van der Beek pensó que la única alteración que notó —un cambio en el patrón de sus evacuaciones— se debía a los efectos de la cafeína. Además reconoció desconocer que “la edad de inicio para el cribado había bajado a 45 años; pensé que todavía era a los 50”.

La terapia, denominada AUN—un nombre inspirado en un concepto filosófico japonés que representa la armonía y la cooperación perfecta entre opuestos—, representa una transformación en el tratamiento del cáncer.

El especialista profesor Eitan Friedman, oncólogo y fundador de la Suzanne Levy-Gertner Oncogenetics Unit en el Sheba Medical Center de Israel, explicó a Fox News Digital que “las alteraciones en los hábitos intestinales son la principal señal de alerta que debe generar sospecha de cáncer colorrectal”. Otras señales clave incluyen fatiga derivada de anemia, presencia de sangre en las heces, pérdida de peso, disminución del apetito y malestar abdominal. Friedman, quien no ha tratado personalmente a Van der Beek, subrayó la importancia de estas señales especialmente en personas con antecedentes familiares de cáncer de colon o padecimientos como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn.

La experiencia del actor no es aislada. La doctora Erica Barnell, médico-científica en la Washington University School of Medicine y fundadora de Geneoscopy, señala que muchos casos “se desarrollan de forma silenciosa, sin síntomas evidentes”. Y añade: “Cuando los síntomas aparecen, la enfermedad puede estar avanzada”. Por ello, insistió en la prevención, sobre todo en individuos desde los 45 años y en aquellos con riesgos particulares.

La importancia de la colonoscopia

La colonoscopia periódica desde los 45 años, en intervalos de cinco a diez años, permite la detección temprana y la eliminación de pólipos con potencial maligno, explicó Friedman. Para una persona con riesgo promedio, la probabilidad de desarrollar cáncer colorrectal en su vida está entre el 4% y el 5%. Barnell añadió que la concienciación y el acceso a tecnologías de detección no invasivas son cruciales, señalando que la “adherencia al cribado en Estados Unidos sigue estando por debajo de los objetivos nacionales, especialmente en comunidades rurales, de bajos ingresos y minoritarias”.

Un doctor realiza una colonoscopia
Un doctor realiza una colonoscopia (Shutterstock)

La divulgación de la experiencia de Van der Beek busca desmontar los tabúes. “La mayoría de la gente no quiere hablar de sus hábitos intestinales, pero prestar atención a los cambios puede salvarte la vida”, expresó Barnell. “El cribado nos da la posibilidad de detectar problemas de forma temprana —a menudo antes de que sientas algún malestar— y eso marca la diferencia”.

