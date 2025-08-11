España

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 11 de agosto

El metal precioso ha registrado ganancias en los últimos meses ante la alta incertidumbre que hay en los mercados

Por Armando Montes

Guardar
Conoce cuáles fueron los últimos
Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el precio del metal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El oro es un refugio financiero clave para personas y empresarios que buscan protegerse de la inflación. En escenarios de incertidumbre, los inversores tienden a trasladar su capital a activos considerados seguros, como el dólar estadounidense o los metales preciosos.

Durante 2025, el oro ha alcanzado nuevos récords de cotización, impulsado principalmente por la baja de la inflación en Estados Unidos y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

La compra de oro físico, como lingotes y monedas, sigue siendo una de las estrategias más comunes entre quienes buscan invertir en este metal. Dado que su precio cambia constantemente, es esencial seguir su evolución de forma regular.

A continuación, informamos del precio del oro hoy, lunes 11 de agosto, en España.

Cuánto vale el oro hoy

El oro es considerado como
El oro es considerado como un activo de refugio de gran durabilidad (REUTERS/Arnd Wiegmann)

El valor de este metal precioso está en constante movimiento en el mercado financiero, está sujeto a los movimientos que se registran en las últimas horas. Estos fueron los movimientos que registró este activo en el último corte, al momento que se escribió este artículo.

El oro se está vendiendo el día de hoy en España a un valor de 92,80 € por gramo. En las últimas 24 horas el valor mínimo que registró el metal fue de 92,64 € y el máximo de 93,92 €. Esto indica que el kilo de oro está en un valor de 92800 €.

Por qué el oro sube durante las crisis

La inversión en metales preciosos, como el oro, se vuelve relevante en contextos de crisis económica, debido a su menor volatilidad frente a otros activos financieros. Se puede comprar oro tanto presencialmente como en línea, siempre a través de empresas debidamente certificadas.

De acuerdo con Business Insider, el oro mantiene un valor intrínseco que refleja el costo de vida y suele comportarse de forma opuesta al mercado de valores. Por este motivo, en épocas de recesión, su precio generalmente aumenta.

Una de las características clave del oro es su durabilidad: no se puede falsificar ni eliminar. Actualmente, hay dos formas principales de invertir en este metal: mediante la compra directa de oro físico o a través de valores relacionados, como acciones, fondos cotizados o futuros.

El oro físico está disponible en lingotes o monedas acuñadas, que varían en tamaño y llevan grabado su nivel de pureza, el país de origen y su peso, lo que garantiza su autenticidad.

La incertidumbre global y el oro

Cuando la incertidumbre en los
Cuando la incertidumbre en los mercados globales baja, los operadores comienzan a destinar el dinero hacia otros activos (REUTERS/Ajay Verma)

El precio del oro ha alcanzado nuevos máximos en 2025, impulsado por un clima de incertidumbre global que se intensificó con la reelección de Donald Trump y el endurecimiento de su política comercial contra China. La implementación inmediata de medidas arancelarias por parte del mandatario estadounidense ha reactivado temores en los mercados, donde la volatilidad se ha vuelto protagonista.

Según datos recientes recogidos por Bloomberg, la demanda del metal precioso continúa en aumento, en gran parte gracias a la mayor compra por parte de bancos centrales de distintos países. En línea con esta tendencia, Goldman Sachs anticipa que la cotización del oro seguirá en ascenso debido al renovado interés por activos considerados seguros.

Lina Thomas, estratega de materias primas de la firma, señaló que los inversionistas suelen recurrir al oro como refugio en tiempos de turbulencia económica, aunque su atractivo disminuye cuando el panorama se estabiliza.

Actualmente, el oro se posiciona como el activo refugio con mayor capitalización del mundo, por encima de gigantes tecnológicos como Apple, Microsoft y Nvidia. No obstante, la reciente valorización de bitcoin ha abierto el debate sobre si la criptomoneda podría asumir un rol similar en el futuro financiero global.

Temas Relacionados

Precio del oroOroEspaña-EconomíaEspaña-NoticiasNoticias

Últimas Noticias

Por qué el precio del alquiler no deja de subir en España, según un inversor inmobiliario: “Ya destinamos más del 40% del sueldo, otros países ni el 25%”

El inversor Pau Antó desmiente teorías conspirativas y atribuye el encarecimiento del alquiler a la combinación de escasez de oferta, aumento de la demanda

Por qué el precio del

Una de las tiendas más emblemáticas de Madrid reabre sus puertas: “Un retail cultural y tecnológico con una trayectoria de más de 30 años”

El local dispone de una amplia variedad de productos de electrónica, videojuegos, libros y música

Una de las tiendas más

El Gobierno impugna el acuerdo de PP y Vox que impide los rezos a la comunidad musulmana en los polideportivos de Jumilla

El Ejecutivo considera que la medida atenta contra la libertad religiosa y que las razones esgrimidas por las formaciones políticas que han impulsado el veto “no se sustentan”

El Gobierno impugna el acuerdo

Dos jinetes se suben al tren con sus dos caballos, pero no llegaron muy lejos: “Habíamos comprado billetes para perros”

El episodio coincidió con la celebración del Marché-Concours de Saignelégier, un evento tradicional que se celebra en Suiza dedicado a los caballos

Dos jinetes se suben al

El comunicado de Sofía Suescun sobre Kiko Jiménez tras las acusaciones de su hermano y su madre: “Un corazón que siente y sufre”

La ‘influencer’ ha compartido un extenso mensaje en sus redes sociales en el que responde a su hermano Cristian, que afirma que su novio le ha sido infiel

El comunicado de Sofía Suescun
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Más de mil euros por

Más de mil euros por viajes astrales con ayahuasca: Desmantelada una organización que anunciaba por internet retiros espirituales con consumo de drogas

Una de las tiendas más emblemáticas de Madrid reabre sus puertas: “Un retail cultural y tecnológico con una trayectoria de más de 30 años”

Un carpintero con parte de un dedo amputado por un accidente laboral no consigue la incapacidad permanente parcial

La Guardia Civil cierra esta edición del Descenso del Sella: tres accidentes de tráfico, seis positivos en drogas y un detenido

Madrid refuerza los medios para combatir el incendio de San Bartolomé de Pinares (Ávila)

ECONOMÍA

El consejo de un experto

El consejo de un experto inmobiliario: “Nunca firmes un contrato de alquiler sin esta cláusula, y esto vale tanto para propietarios como para inquilinos”

Por qué el precio del alquiler no deja de subir en España, según un inversor inmobiliario: “Ya destinamos más del 40% del sueldo, otros países ni el 25%”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 11 de agosto

Dos de cada tres compradores de segundas viviendas prefieren disfrutar de ellas en vez de ponerlas en alquiler

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

DEPORTES

‘Las del bombo’ o ‘las

‘Las del bombo’ o ‘las que iban a durar cuatro días’: las aficionadas del Getafe que formaron la primera peña femenina de Madrid

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol