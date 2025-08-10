España

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 10 agosto

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Super Once realiza sorteos todos
Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)

Super Once, una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios, anunció los resultados delsorteo 2 de las 12:00 horas de este domingo 10 de agosto publicados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados ganadores del Super Once

Fecha: 10 agosto.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 04 10 15 18 20 21 24 26 29 31 32 38 44 45 50 58 62 66 67 75.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

Los pasos para jugar Super
Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

La surrealista situación que llevó a un camarero a denunciar a su jefe: “Si quieres comer, tienes que aceptar estas condiciones”

Un trabajador destapa ante la Inspección de Trabajo un sistema de pagos ocultos y cotizaciones mínimas que afectaba a toda la plantilla

La surrealista situación que llevó

Una niña encuentra un mensaje en una botella con un número de teléfono y su madre decide escribir un SMS: el objeto fue lanzado al mar en 2018

Pese a su alegría porque alguien encontrase su mensaje, la joven que lanzó el frasco hace siete años rechaza repetir la experiencia por su compromiso con la protección de los océanos

Una niña encuentra un mensaje

Una mujer de baja es despedida tras ser grabada por un detective poniendo servilletas en el restaurante familiar: la Justicia lo declara nulo

Los jueces declararon que no se podía considerar que había estado realizando otro trabajo mientras se encontraba de incapacidad. Recibirá una indemnización de 7.501 euros

Una mujer de baja es

Así ha quedado la Mezquita de Córdoba tras el incendio que hizo colapsar el techo de una de las capillas

Los bomberos de la ciudad consideran que, a pesar de los daños, la catástrofe podía haber sido mayor

Así ha quedado la Mezquita

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada domingo, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 2 de la Triplex
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El cantante Jaume Anglada sigue

El cantante Jaume Anglada sigue en la UCI, “más estable” pero “grave”, tras ser atropellado en Palma

Agentes de la Guardia Civil de Sevilla salvan la vida a un joven agredido realizándole una RCP: escucharon los gritos desde el cuartel al empezar su turno

Un residente latinoamericano recibe esta respuesta tras exigir al Comú de Andorra la Vella ser atendido en castellano: “La lengua oficial de Andorra es el catalán”

Canal Sur no retransmitió el incendio de la Mezquita de Córdoba pese a tener a su equipo listo: “El Coordinador de Radio interrumpió sus vacaciones”

El despliegue de la Guardia Civil ante el aumento de la llegada de menores migrantes a nado: colaboración con Marruecos y demanda de falta de medios

ECONOMÍA

Un abogado advierte de la

Un abogado advierte de la estafa que “suplanta el Registro de la Propiedad”: “Te cobrarán cantidades desorbitadas”

Detenido un empresario por explotación laboral en Barcelona: contrataba a inmigrantes vulnerables para trabajar 90 horas semanales por 850 euros al mes

Una mujer de baja es despedida tras ser grabada por un detective poniendo servilletas en el restaurante familiar: la Justicia lo declara nulo

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Estados Unidos da un ultimátum a España: el Gobierno tiene hasta final de mes para rescindir los contratos con Huawei

DEPORTES

‘Las del bombo’ o ‘las

‘Las del bombo’ o ‘las que iban a durar cuatro días’: las aficionadas del Getafe que formaron la primera peña femenina de Madrid

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol