España

El PP pide que el Tribunal de Cuentas fiscalice los contratos con Huawei y Hikvision

Según el partido Popular, los españoles necesitan saber “cuáles son los riegos y cuáles son los intereses de este Gobierno”

Por Newsroom Infobae


04/08/2025 El vicesecretario de Hacienda,
04/08/2025 El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, durante una rueda de prensa para tratar asuntos de actualidad, en la sede del PP, a 4 de agosto de 2025, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, ha pedido este sábado al Tribunal de Cuentas que fiscalice todos los contratos del Gobierno con Huawei durante los últimos cinco años.

Según Bravo, los españoles necesitan saber “cuáles son los riesgos que estamos asumiendo y cuáles son los intereses de este Gobierno” cuando contrata materias sensibles con empresas chinas como Huawei o Hikvision en acuerdos sobre los que, según él, no da explicaciones“.

Para el vicesecretario popular, esta decisión del Gobienro pone en riesgo tanto la seguridad nacional como la de los socios y aliados europeos y americanos de España. “Hablamos del ámbito de las escuchas judiciales o de la vigilancia de las infraestructuras críticas de la frontera sur de Europa, como son Ceuta y Melilla”, añadió.

Por eso, el PP ha pedido la comparecencia de los ministros de Asuntos Exteriores, Justicia, Interior y Defensa, y del máximo responsable de regulación y supervisión de la contratación del Ministerio de Hacienda “para que den explicaciones sobre estos contratos”.

Bravo señaló además como “riesgo continuo” las decisiones del presidente Pedro Sánchez y aseguró que “desactivarlas” es una necesidad para e país. “Los españoles y el PP necesitamos saber qué es lo que está sucediendo, cuáles son los riesgos que estamos asumiendo y cuáles son los intereses de este Gobierno que le hacen que no de explicaciones”, concluyó.

Se ha pregunto por qué el Gobierno "ha elegido una empresa china bajo sospecha para gestionar secretos de estado" (Fuente: Europa Press).

Las contradicciones del PP y el memorando con el Partido Comunista chino

Esta semana, desde IU tacharon de “estrategia de hiperventilación” los ataques del PP hacia el Gobierno por los contratos con la empresa de telecomunicaciones en materia de seguridad e instaron a los populares a aclararse sobre su relación con China cuando se trata del único partido político español que cuenta con un memorando de entendimiento con el Partido Comunista chino.

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, señaló durante una entrevista lo llamativo de la ofensiva popular contra el Gobierno y los contratos con Huawei, cuando existen cargos dentro de la formación azul muy ligados a la empresa oriental, como el caso del portavoz en la Eurocámara Esteban González Pons.

Sobre los mensajes propiciados por el secretario general del PP, Miguel Tellado, el líder de IU lo ve como una simple “estrategia de comunicación hiperventilada”, con el estilo de “matonismo” propio del ‘número dos’ de esta formación, que únicamente está orientada a soltar apelativos como “trama” o “corruptela” que luego queda en nada.

Además, Maíllo ha enfatizado que solo se busca colocar en el discurso palabras “clave” como “trama corrupta o trama China” en el discurso político, cuando lo relevante es que el PP tiene que definirse y decirle a China “qué quiere ser de mayor si alguna vez llega al Gobierno”.

Maíllo concluyó alegando que con ese tono hiperbólico el PP en el fondo “está trabajando para el inglés”, que en este caso “se llama Vox” y su presidente, Santiago Abascal, quien está “comiendo palomitas” mientras Tellado “sacude el árbol” al señalar como foco de controversia la contratación con Huawei.

