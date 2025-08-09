España

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Por Infobae Noticias

Guardar
La Triplex de la Once
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)

En España existen diversas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso de la Triplex de la Once que celebró su más reciente sorteo. Estos son los ganadores de este sábado 9 de agosto, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 9 de agosto.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 0, 4, 1.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para participar en
Los pasos para participar en los sorteos de Juegos Once son muy sencillos (Pixabay)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticias

Últimas Noticias

Por qué es más común perder el contacto con los padres que con las madres, según una psicoterapeuta

Algunos estudios señalan que puede ser hasta cuatro veces más frecuente

Por qué es más común

Un millonario recibe una multa de casi 100.000 euros por exceder el límite de velocidad en 27 km/h: la sanción se multiplica para los más ricos

El empresario francés, residente en el cantón de Vaud y entre las 300 personas más ricas de Suiza, deberá pagar 80.000 francos y una multa adicional de 10.000 por exceso de velocidad

Un millonario recibe una multa

Un hombre de 60 años pregunta a ChatGPT cómo reemplazar la sal en su alimentación y termina consumiendo bromuro de sodio: acaba en el hospital

La intoxicación por bromuro puede resultar en graves problemas de salud a nivel neurológico y dermatológico

Un hombre de 60 años

Se derrumba el techo de una de las capillas donde se generó el incendio en la Mezquita de Córdoba

El portavoz del Cabildo Catedral, Juan José Jiménez, asegura que el derrumbamiento no ha dañado ni la capilla del Baptisterio y la capilla del Espíritu Santo. El edificio abre sus puertas al público con normalidad

Se derrumba el techo de

Un ave considerada extinta regresa tras 200 años: “Es un momento que todos estábamos esperando”

El regreso de la chova piquirroja se produce como resultado de un programa de reintroducción iniciado hace tres años y liderado por Wildwood Trust, Kent Wildlife Trust y Paradise Park

Un ave considerada extinta regresa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Se derrumba el techo de

Se derrumba el techo de una de las capillas donde se generó el incendio en la Mezquita de Córdoba

Conflicto laboral en la base naval de Rota: paros, denuncias por vulneraciones sindicales y amenazas de nuevas protestas

Vox se fija en la extrema derecha europea para su lucha contra “la amenaza real del Islamismo”: de la vinculación con el terrorismo a la prohibición del velo

Desalojan a 40 personas por el incendio declarado en Aranjuez

Extinguido el incendio en la Mezquita de Córdoba: se desconoce el alcance de los daños materiales, pero “el monumento está a salvo”

ECONOMÍA

Un millonario recibe una multa

Un millonario recibe una multa de casi 100.000 euros por exceder el límite de velocidad en 27 km/h: la sanción se multiplica para los más ricos

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 9 agosto

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 9 agosto

La empresa con 165 años de historia que ahora se enfrenta al cierre por los aranceles de Trump

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

Álvaro Morata y Alice Campello

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española