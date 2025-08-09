España

Clima en Valencia: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué ropa salir este sábado, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en Valencia.

En Valencia se prevé una temperatura máxima de 33 grados centígrados y una mínima de 23 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 1% durante el día y del 0% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 26% en el transcurso del día y del 0% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 37 kilómetros por hora en el día y los 24 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se espera que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 9.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Valencia (Imagen ilustrativa Infobae)

Valencia se encuentra al estedel país español por lo que predomina un clima mediterráneo que se caracteriza por sus inviernos templados, donde caen la mayor parte de las lluvias y sus veranos secos.

Sin embargo, también hay zonas en las que el estado del tiempo es estepario, también conocido como de estepa, así como semiárido templado y frío, en el que se presentan inviernos muy fríos y veranos que bien pueden ser templados o cálidos. Mientras que las precipitaciones suelen ser escasas.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del Gobierno de España, Valencia reporta una temperatura media que ronda los 15 grados centígrados.

Las autoridades españolas de meteorología precisan que la temperatura baja promedio ronda los 10 grados centígrados, siendo los fríos más crudos los que se viven en diciembre y enero.

En contraste, las máximas temperaturas alcanzan los 20 grados centígrados promedio y aparecen los meses de julio y agosto.

Son dos climas los que
Son dos climas los que predominan en Valencia (Europa Press)

¿Cómo es el clima en España?

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el clima más agradable en España, estado del tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

ValenciaTiempo en EspañaEspaña SociedadEspaña NoticiasNoticias

Últimas Noticias

Temperatura promedio en Sevilla hoy sábado 8 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Temperatura promedio en Sevilla hoy

Pronóstico del clima en Zaragoza este 9 de agosto: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del clima en Zaragoza

Estas son las cinco partes de España en las que se bebe más vino: hay sorpresas

Un creador de contenido pone a prueba a un invitado para descubrir qué provincias lideran el consumo, según datos del Ministerio de Cultura

Estas son las cinco partes

¿Cuántos turistas caben en España?

El Gobierno espera que en 2025 se vuelva a batir el récord de visitas con la llegada de 100 millones de viajeros internacionales que empiezan a incomodar a los habitantes que sufren el aumento del precio de la vivienda

¿Cuántos turistas caben en España?

Ni Roma ni París: el café más caro de Europa está en otro país y puede costar hasta 7 euros cada taza

Esta ciudad presenta unos precios muy superiores a la media europea de 2,5 euros, aunque es el mismo que se puede pedir en cualquier otra parte

Ni Roma ni París: el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox se fija en la

Vox se fija en la extrema derecha europea para su lucha contra “la amenaza real del Islamismo”: de la vinculación con el terrorismo a la prohibición del velo

Desalojan a 40 personas por el incendio declarado en Aranjuez

Extinguido el incendio en la Mezquita de Córdoba: se desconoce el alcance de los daños materiales, pero “el monumento está a salvo”

El excomisionado del Gobierno tras la dana José María Ángel recibe el alta hospitalaria

Alberto Chicote explica cómo bajó casi 50 kilos: “Estuve muchísimos años pesando 120 kilos”

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Un obrero gana 2 millones de euros con un ‘Rasca y gana’ de 10 euros

Dos personas roban la casa de una mujer con demencia y en cuidados paliativos tras falsificar su firma: enfrentan al menos diez cargos

España sumará a su oferta hotelera 800 nuevos proyectos hasta 2028 con una inversión de 7.800 millones de euros

DEPORTES

Álvaro Morata y Alice Campello

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española