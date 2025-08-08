España

Un español que vive en Noruega revela cuánto le cuesta una cita con su médico de cabecera: “Está muy bien para el tiempo que han tardado”

Las consultas con el médico de cabecera deben pagarse en este país nórdico, pero el precio final y el tiempo que le ha llevado todo el proceso han sorprendido a muchos

Marta Sierra

Por Marta Sierra

Un español que vive en Noruega explica cuánto le cuesta una cita con el médico de cabecera

Antes de marcharse a vivir al extranjero, hay que tener en cuenta varias cosas: los sueldos, ya que será necesario que sean lo suficientemente altos como para hacer frente al coste de vida del país; el gasto y la disponibilidad de los alquileres; el idioma, fundamental para comunicarse y en muchos casos necesario para encontrar un buen puesto laboral; las diferencias culturales..., y lo que se paga por los servicios.

Mientras que en España la sanidad es pública y esta se financia con los impuestos que se recaudan de los trabajadores, en otros países europeos o fuera del continente, debe pagarse por cada consulta, tratamiento o cirugía. Por ello, es importante tener esto en cuenta antes de tomar la decisión de mudarse al extranjero.

Guillermo Martín, un joven español que reside en Noruega, ha publicado recientemente un vídeo en su perfil de TikTok (@guillemartinsaez) en el que explica cuánto le ha costado una cita para un chequeo general y una analítica. A muchos usuarios en los comentarios les ha sorprendido tanto el precio como el tiempo que han tardado en atenderle.

Tres días de espera y un proceso que tarda menos de una hora

“Sabéis que aquí el médico de cabecera se paga”, señala Guille con respecto a la situación de la sanidad en Noruega. El joven explica que el lunes llamó a las tres de la tarde para pedir una cita y que se la dieron para el jueves a las 08.40 horas: tres días, un periodo de tiempo bastante corto. “Es verdad que por la web es más complicado porque tienen menos citas disponibles”, matiza el español.

Bandera de Noruega (Reuters/Ints Kalnins)

Guillermo explica que por la consulta (ya sea telefónica o presencial) el paciente debe pagar 179 coronas (15 euros). A esto habría que sumarle el chequeo general, en el que le han medido la tensión, el pulso y le han realizado otras pruebas. Todo esto le ha costado 60 coronas (unos 5 euros).

Además, le han mandado una analítica, que debe hacerse en otro centro: “He terminado de mi médico a las 8.40 horas, me he ido directamente al centro de extracciones, que he tardado unos doce minutos, y ya me han sacado la analítica”, explica. De hecho, a las 9.30 de la mañana ya había terminado todo el proceso y podía consultar los resultados de esta última prueba a través de la página web del laboratorio en un plazo de uno o dos días. Guille ha comparado esto con lo que ocurre generalmente en España: “Tú tienes tu cita con el médico de cabecera y la analítica no te la sacan hasta por lo menos dentro de dos semanas”.

Por la analítica ha pagado 64 coronas, algo más de 5 euros, lo que da un total de 303 coronas. “Unos treinta euros”, señala Guille redondeando hacia arriba, ya que el precio final serían unos 25,5 euros. “Me parece que está superbién para el tiempo que he tardado en hacerlo todo”.

Varios usuarios en los comentarios han señalado que esto está muy bien, pero qué pasa cuando alguien necesita una cirugía o un tratamiento más costoso. Pese a lo que podría pensarse, Guille ha señala que estas son cuestiones distintas: “Cirugía, quimioterapia..., es gratuito. Da para otro vídeo”, contesta a un comentario. Tal y como explica el joven, la decisión de cobrar las consultas se fundamenta en la intención de “no sobrecargar el sistema”.

