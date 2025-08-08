España

Turkish Airlines planea presentar una oferta de compra por Air Europa

La aerolínea anuncia al regulador del mercado su interés por adquirir un paquete minoritario de acciones de la española, poco después de que Lufthansa y Air France-KLM descarten una participación

Por Naroa Caro

Turkish Airlines está interesado en
Turkish Airlines está interesado en abrir una ruta Lima - Estanbul. Foto: Turkish Airlines

Turkish Airlines se está preparando para iniciar un proceso de adquisición de un paquete de acciones de Air Europa, que dejaría a la turca con una participación minoritaria en la compañía aérea española, según publican este viernes varios medios turcos. El diario especializado HavaHaber ha informado de que la intención de la aerolínea sería potenciar su crecimiento en el mercado latinoamericano a través de esta oferta vinculante, generar nuevas fuentes de ingresos y diversificar su presencia operativa a nivel regional.

El regulador del mercado de valores de Turquía ya recibió ayer el comunicado en el que la compañía manifestaba sus intenciones, a través de la Plataforma de Divulgación Pública (KAP), un sistema electrónico de notificaciones empresariales que el organismo opera con la Bolsa de Estambul. En este aviso, la compañía aérea en la que el Estado turco tiene un mayoría accionarial explicaba que la red de conexiones de Air Europa en España y América Latina “puede contribuir a lograr un crecimiento rápido y a gran escala” tanto en su negocio de transporte de pasajeros como de carga.

La aerolínea ha informado a través de un comunicado en su página web de que ya se han dado conversaciones no vinculantes y se han llevado a cabo estudios de viabiliadad con el objetivo de evaluar la posible inversión, en el marco de su estrategia para reforzar su posición en el sector aéreo global y mejorar su competitividad hasta 2033. Estas negociaciones también buscan identificar potenciales sinergias de colaboración entre ambas compañías.

Sin competición en la puja

La empresa, que ya puede preusmir de tratarse de la firma que cuenta con trayectos a más países del mundo, destaca en este texto que “ha decidido presentar una oferta vinculante a Air Europa para la adquisición de una participación minoritaria. Si se produjera alguna novedad que pudiera afectar a las decisiones de nuestros inversores, se harían públicos los anuncios necesarios”.

Noticias del día 08 de agosto del 2025

La entrada de esta compañía, participada al 49,12% por el Ejecutivo de Erdogan, en el capital social de Air Europa podría darse ahora sin competición después de que tanto Lufthansa como Air France-KLM hayan reculado en su intención de posicionarse en el accionariado de la compañía aérea de la familia Hidalgo.

Redes de conexiones

Turkish Airlines, fundada en 1933 y controlada en un 49,12% por el Türkiye Wealth Fund (fondo soberano de Turquía), es una de las aerolíneas más grandes del mundo. Con una flota de más de 440 aviones, opera vuelos regulares a más de 340 destinos en 129 países de Europa, Asia, África, América del Norte y del Sur, posicionándose como la aerolínea que vuela a más países del mundo, según IATA. Su base en el Aeropuerto de Estambul actúa como un hub clave para el tráfico intercontinental.

Air Europa, por su parte, es una aerolínea española fundada en 1986, propiedad en un 80% de la familia Hidalgo y con un 20% del capital en manos del grupo IAG (propietario de Iberia y British Airways). Según el informe semestral de IAG de 2025, esta participación está valorada en 191 millones de euros. Con una flota de más de 50 aviones, Air Europa opera 55 rutas nacionales e internacionales. En mayo de 2025, inauguró su nueva ruta Madrid-Estambul, aumentando la competencia directa con Turkish Airlines y reforzando su presencia en mercados clave entre Europa y Asia.

