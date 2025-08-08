España y Reino Unido lideran la condena internacional contra los planes militares de Israel para la ocupación total de la Franja de Gaza

Desplazamiento forzoso de palestinos en la Franja de Gaza. (Europa Press)

El primer ministro británico Keir Starmer encabeza la respuesta occidental que critica los planes del primer ministro israelí, Bejanamin Netanyahu, para ocupar militarmente la totalidad de la Franja de Gaza y asegurar su control. “La decisión del Gobierno israelí de intensificar aún más su ofensiva en Gaza es errónea y le instamos a que la reconsidere inmediatamente. Cada día la crisis humanitaria en Gaza empeora y los rehenes tomados por Hamás se encuentran retenidos en condiciones atroces e inhumanas”, ha señalado en un comunicado compartido en X el líder laborista.

Minutos después, el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, ha secundado sus palabras argumentando que una escalada militar “provocaría más destrucción y sufrimiento”. Por eso, ha pedido “urge un alto el fuego permanente, la entrada masiva e inmediata de ayuda humanitaria y la liberación de todos los rehenes”.

En una Unión Europea bloqueada por la diferencia de posturas respecto a la acción de represalia que el bloque debe tomar con Israel, España se ha posicionado como el país que lidera la posición a favor la solución de dos Estados, que incluya un Estado de Palestina realista y viable. Asimismo, Madrid ha presionado a sus socios comunitarios para suspender el Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel por vulnerar el artículo 2, referente al respeto de los derechos humanos.

De momento, la respuesta europea se ha limitado a iniciativas individuales. Francia ya avanzó sus planes de reconocer formalmente al Estado palestino en la próxima reunión de la Asamblea General de la ONU. Por su parte, Starmer amenazó la semana pasada con avanzar en el reconocimiento del Estado Palestino si Israel no cesaba la ofensiva militar, después de que más de un centenar de diputados conservadores y laboristas le pidieran por carta que tomara esta medida como deber histórico del país.

El giro de Alemania con Israel

Los planes de Netanyahu de tomar el control total de la Franja de Gaza han enfadado incluso a Alemania, considerado el aliado estrecho de Israel en la UE. Berlín ha evitado tomar ningún tipo de acción alegando su “responsabilidad histórica” con el pueblo israelí y hasta ahora ha bloqueado todas las resoluciones de la Unión Europea que tuviesen que ver con el conflicto. Pero este viernes se ha producido un giro radical en la política exterior del canciller Friedrich Merz, quien ha anunciado que suspenderá la exportación de equipos militares a Israel que puedan ser utilizados en la Franja de Gaza.

Merz ha afirmado que era “cada vez más difícil de entender” cómo el plan militar israelí ayudaría a lograr objetivos legítimos, y ha agregado que “bajo estas circunstancias, el gobierno alemán no autorizará ninguna exportación de equipos militares que puedan ser utilizados en la Franja de Gaza hasta nuevo aviso”.

En un mensaje en X, la presidenta de la ComisiónEuropea, Ursula von der Leyen, ha pedido a Netanyahu reconsiderar su operación militar y, al mismo tiempo, ha pedido al grupo terrotista Hamás la liberación de todos los rehenes, “que se encuentran detenidos en condiciones inhumanas”. “La ayuda humanitaria debe tener acceso inmediato y sin obstáculos a Gaza para entregar lo que se necesita con urgencia sobre el terreno. Es necesario un alto el fuego ahora”, ha sentenciado.

La ONU advierte que la ocupación total desembocará en un nuevo “desplazamiento forzado masivo”

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, también ha exigido a Israel que detenga inmediatamente la operación. Turk entiende el plan de Netanyahu como “la conquista militar completa de la Franja de Gaza” y ha denunciado que se trata de un acto contrario al dictamen de la Corte Internacional de Justicia que exige a Israel que ponga fin a su política de ocupación.

Un avión militar lanza ayuda humanitaria sobre Gaza. (Europa Press)

Turk ha avisado de que la ocupación de la ciudad de Gaza desembocará en un nuevo “desplazamiento forzado masivo”, teniendo en cuenta en la ciudad hay ahora mismo unos 800.000 palestinos, la mayoría expulsados previamente de otras zonas del enclave, así como “en más asesinatos, más sufrimiento insoportable, destrucción sin sentido y crímenes atroces”.

En Gaza, la población civil enfrenta condiciones cada vez más críticas. Según la Organización Mundial de la Salud, al menos 99 personas han muerto este año por causas relacionadas con la malnutrición, aunque se estima que la cifra real es mayor. El acceso a la ayuda humanitaria sigue siendo limitado como consecuencia del bloqueo impuesto por las autoridades israelíes.

Noticia con información de agencias