El excomisionado del Gobierno tras la dana José María Ángel recibe el alta hospitalaria

El pasado 31 de julio presentó su dimisión y lamentó haber sufrido un “ataque injustificado”

Por Newsroom Infobae

José María Ángel. (Jorge Gil/Europa Press)

El excomisario del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, José María Ángel, ha recibido el alta hospitalaria la tarde del viernes después de varias horas ingresado en el Hospital de Llíria (Valencia) tras un intento de suicidio.

Ángel fue ingresado de urgencia esta mañana en el centro hospitalario después de que una dotación de bomberos y un sargento del Consorcio provincial se hayan trasladado a La Eliana por un aviso recibido a las 08:48 horas, junto a otros servicios de emergencia.

En concreto, fue un vecino quien habría encontrado al expresidente de honor del PSPV-PSOE aturdido, dentro de su vehículo, y habría alertado a los servicios de emergencia para solicitar ayuda. Hasta el lugar se trasladó una ambulancia y el equipo sanitario, que lo llevó de urgencia.

El excomisario presentó su renuncia irrevocable como Comisionado para la reconstrucción tras la dana el pasado 31 de julio tras la polémica sobre la titulación con la que promocionó de funcionario hace 43 años. Antes de esta decisión, Ángel negó la existencia de dichas irregularidades: “Siempre he cumplido con todos los requisitos exigidos en las distintas convocatorias”.

De esta manera, José María Ángel, que fue alcalde de La Eliana durante 18 años, diputado provincial, senador territorial y director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta de Emergencias de la Generalitat, expresó que había sufrido un “ataque injustificado” para intentar “socavar, dañar y manchar una trayectoria de servicio diligente y transparente”.

En su escrito de renuncia, el propio Ángel recalcaba que “jamás” ha falsificado ningún documento ni se ha valido del mismo para acceder a ningún puesto. El excomisionado destacaba en la carta remitida al Ministerio de Política Territorial en la que comunicaba su cese que todo esto se trataba de un “procedimiento inquisitorial, secreto, malintencionado y sin derecho a réplica”.

“Se me está acusando de la comisión de conductas muy graves sin ningún tipo de prueba y sin que se me haya dejado defenderme en el procedimiento de la agencia Antifraude, y con ello se está poniendo en entredicho toda mi credibilidad y honorabilidad”, expresó Ángel en su escrito.

Por su parte, Antifraude señala que el excomisionado del Gobierno no contaría con dicha titulación, pero que igualmente se habría beneficiado del sueldo, el grado consolidado y los trienios de su puesto como funcionario.

El Tribunal Supremo ha archivado las querellas y denuncias interpuestas por distintos colectivos y asociaciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y seis ministros por supuesta inactividad ante la dana de Valencia de octubre de 2024 al considerar que los hechos imputados en las mismas no son constitutivos de delito. (Fuente: europa press / La Moncloa)

Además, se habrían cometido “conductas o hechos presumiblemente constitutivos de ilícitos administrativos disciplinarios” por parte de quienes en la Diputación de Valencia al haber “consentido y validado la situación irregular” de Ángel por no haber hecho las “comprobaciones oportunas”.

Tras conocerse la noticia de la hospitalización de José María Ángel, el Gobierno valenciano manifestó “su deseo por la pronta recuperación” del expresidente de honor del PSPV-PSOE y “su más sincero agradecimiento a los servicios sanitarios y de bomberos por su rápida actuación”, ya que fue trasladado de urgencia hasta el centro hospitalario.

*Noticia elaborada por EFE

