Compra un mueble antiguo por 200 euros y descubre bonos postales por 190.000 euros en un fondo oculto

Los ahorros postales encontrados datan de 1992 y 1994

“Se busca desesperadamente a los dos hermanos y sus herederos que perdieron 190.000 euros”. Este es el reclamo de Mauro Benzoni, residente en Crema, un municipio italiano de la provincia de Cremona, en la región de Lombardía, que hace un año compró un mueble de madera de segunda mano en un portal web de compraventa a un hombre de Pavía.

Tras dejarlo en su casa de campo durante un año, decidió restaurarlo. Fue entonces cuando, mientras lo limpiaba, descubrió un doble fondo del que no se había percatado antes. Dentro del mueble encontró certificados de ahorros postales con intereses, emitidos entre 1992 y 1994 con un valor de 18 millones de liras lo que, sumado a los intereses, representa unos 19.000 euros actuales.

La cuantía es tan elevada ya que, debido a la inflación, los tipos de intereses de aquel entonces eran bastantes altos. Además, los bonos de ahorro postal eran una de las únicas maneras de invertir de los italianos.

Al tratarse de ahorros postales, no pudo cobrarlos directamente, ya que se trata de documentos personales y solo sus legítimos titulares pueden realizar la transacción.

Los 18 bonos encontrados estaban registrados a nombre de dos hermanos, Carlo y Francesca De Martino, nacidos en 1907 y 1911 respectivamente. Debido a la antigüedad, lo más probable es que sus propietarios originales hayan fallecido, por lo que Benzoni busca a sus herederos, cuyos nombres figuran en los certificados, supuestamente como cotitulares con igualdad de derechos a reembolso.

La lista de herederos incluye a personas nacidas a lo largo de toda Lombardía, que probablemente no sean conscientes que que podrían obtener esta cuantiosa suma de dinero. Por ello, Benzoni pidió a todos los que crean que podrían ser los herederos, que se contacten con la policía en la comisaría de Lodi.

Para encontrar a los dueños, Benzoni contrató los servicios de un bufete de abogados y presentó una denuncia ante los Carabinieri -la policía italiana-, a quienes entregó también los giros postales declarando ante las autoridades que no tenía forma de contactar con quien le había vendido el mueble un año atrás.

En un principio, al ver que no podía cobrar de manera personal los bonos, el italiano se planteó deshacerse del papel, pero un amigo financiero le aconsejo que no lo hiciera. El motivo, la ley italiana dicta que quien encuentre bienes ajenos perdidos tiene derecho a recibir una indemnización equivalente al 10% de su valor, lo que en este caso supondría la cantidad de 19.000 euros.

Los ahorros postales encontrados se tratan de bonos ordinarios a treinta años, con un plazo de prescripción de 10 años, lo que significa que pueden retirarse en efectivo hasta 2032. Al igual que esta, hay muchas historias similares, ya que los italianos elegían capitalizar su dinero con estos ahorros postales pero, de vez en cuando, los perdían, debido a las mudanzas o distracciones y, al igual que con este mueble, pasaban de de mano en mano sin que nadie se percatara del verdadero tesoro que escondían en su interior.