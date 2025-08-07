España

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Puedes jugar Super Once solo
Puedes jugar Super Once solo necesitas un euro. (Infobae)

¿Participaste en el sorteo 4 de las 17:00 horas de Super Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los resultados de la lotería realizada este jueves 7 de agosto, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 7 agosto.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 02 09 10 13 14 20 23 24 26 28 30 31 32 37 53 58 69 75 82 85.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

Los pasos para jugar Super
Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 4 de la Triplex

Un camarero español que vive en Australia cuenta cómo ha logrado tener estabilidad económica allí: “Gano más que como abogado en España”

La fuga de talento joven cada vez es más común debido a casos como el de este joven

Un camarero español que vive

Una madre deja el teléfono en silencio durante la noche y al despertarse descubre algo que “casi le para el corazón”: llamadas perdidas de su hijo de 18 años

El historial de su móvil la llevó a pensar en lo peor, pero la verdad la sorprendió por completo

Una madre deja el teléfono

España, un país de coches viejos: cerca de 13 millones de turismos, la mitad en circulación, tienen más de 15 años

Las regiones con el parque de vehículos más antiguo son Ceuta y Melilla, con 17,7 años de media, y Madrid es la comunidad con los más nuevos, tienen una media de 11,5 años

España, un país de coches

Mette-Marit de Noruega sufre un doble varapalo en su momento más difícil: las dos muertes en el círculo íntimo de la princesa

Pendiente del complicado horizonte judicial de su hijo mayor, Marius Borg, la esposa del príncipe Haakon ha tenido que hacer frente a dos duras pérdidas este verano

Mette-Marit de Noruega sufre un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La alerta negra, el nuevo

La alerta negra, el nuevo nivel de emergencia ante catástrofes que plantea la Generalitat Valenciana

Los obispos se suman a la Comisión Islámica y piden garantizar la libertad religiosa tras la moción del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia)

El Supremo obliga a las comunidades de propietarios a responder por los impagos a conserjes subcontratados si la empresa no cumple

El arquitecto Santiago Calatrava sufre el robo de un reloj valorado en 100.000 euros y lo recupera en minutos

Un trabajador fallece en un siniestro mientras conducía un vehículo de empresa y no se considera accidente laboral porque dio positivo en cocaína

ECONOMÍA

Las reacciones del comercio agroalimentario

Las reacciones del comercio agroalimentario español ante los aranceles del 15% de Trump: “Una tormenta de volatilidad”

Baja el precio de la luz en España: a esta hora la tarifa estará a menos de 1 euro este 8 de agosto

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

España, un país de coches viejos: cerca de 13 millones de turismos, la mitad en circulación, tienen más de 15 años

Un español que vive en Paraguay compara los impuestos entre ambos países: “Hasta agosto un español está aportando todo su salario a impuestos”

DEPORTES

Los nominados al Balón de

Los nominados al Balón de Oro: España triunfa en casi todas las categorías

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

Muere a los 67 años el jugador de fútbol que ganó un mundial, venció a Maradona y sumó más de 200 goles

Lluvia de críticas a Ibai Llanos por crear un club de fútbol que jugará de manera profesional