España

Por qué despedirte en la puerta puede significar más para tu perro de lo que crees

El gesto cotidiano que puede alterar el estado emocional de tu mascota

Por Ángela Benito Sánchez

Guardar
Un perro espera a que
Un perro espera a que su dueño vuelva a casa (Freepik).

Cuando los dueños salen de casa, muchos perros se quedan mirando fijamente la puerta. Para los humanos, es un simple acto cotidiano. Pero para un perro, ese momento puede tener una carga emocional más profunda de lo que pensamos.

La puerta, desde la perspectiva de un perro, no es solo una barrera física. Es el punto de entrada y salida de su persona de referencia, el lugar donde ocurren momentos clave: la llegada y la despedida. Esa rutina diaria puede despertar en ellos emociones como alegría, ansiedad o incluso miedo.

Una separación que no siempre entienden

Numerosos estudios han demostrado que los perros no perciben el tiempo como los humanos. Aunque pueden asociar rutinas o patrones (como el sonido del despertador o el momento en que te pones los zapatos), no saben si vas a estar fuera cinco minutos o cinco horas. Esto puede generarles un nivel de incertidumbre considerable cada vez que sales de casa.

El psicólogo Stanley Coren ha dicho que el mayor miedo de un perro es que no regreses al salir por la puerta sin él. Esta afirmación puede parecer exagerada, pero tiene base en cómo muchos perros reaccionan durante las separaciones: vocalizaciones, destrucción, inquietud, y en algunos casos, ansiedad por separación.

La Guardia Civil rescata a un bebé y a un perro

¿Deberías despedirte de tu perro?

Durante mucho tiempo, se recomendó a los dueños ignorar a sus perros antes de salir para evitar fomentar la ansiedad. Sin embargo, estudios más recientes han puesto en duda esa práctica. Un estudio publicado en Journal of Veterinary Behavior en 2018 demostró que acariciar a un perro antes de la partida puede ayudar a reducir su inquietud durante la separación.

En el estudio, se observaron perros que eran acariciados durante un minuto antes de quedarse solos por tres minutos. Estos perros permanecieron más tranquilos que cuando se marchaban sin ese contacto previo. Aunque el experimento fue breve y realizado en perros sin ansiedad severa, sugiere que un breve momento de afecto puede tener efectos positivos.

La clave: previsibilidad

Para muchos perros, la ansiedad proviene de la falta de control y previsibilidad. Por eso, establecer un pequeño ritual antes de salir puede ayudar. Algo tan simple como acariciarlo, decir una frase como “vuelvo pronto” y luego ofrecerle una golosina o juguete puede marcar la diferencia. El objetivo es que el perro aprenda a asociar tu salida con una experiencia segura y sin sobresaltos.

Lo que no ayuda es irse en silencio o de forma repentina. Eso puede aumentar la confusión y generar más tensión, especialmente si el perro ya presenta signos de ansiedad por separación.

¿Y si tu perro sufre ansiedad por separación?

Para los perros que experimentan angustia grave al quedarse solos, un simple gesto de despedida no será suficiente. En esos casos, se recomienda seguir un protocolo de modificación de conducta supervisado por un veterinario o un especialista en comportamiento. Esto suele incluir técnicas como la desensibilización, el uso progresivo de salidas breves, enriquecimiento ambiental, y en algunos casos, medicación.

Ignorar el problema no es una solución. La ansiedad por separación puede deteriorar la calidad de vida del perro y afectar seriamente a su bienestar emocional.

Temas Relacionados

PerrosSoledadPsicologíaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Mousse de lima y limón, un postre sencillo y muy refrescante para disfrutar en verano

Este postre es perfecto para los amantes de los sabores cítricos, con una textura fundente, cremosa y muy ligera que lo hace ideal para cualquier momento del día

Mousse de lima y limón,

El Supremo obliga a las comunidades de propietarios a responder por los impagos a conserjes subcontratados si la empresa no cumple

El Tribunal busca mejorar la protección de estos empleados

El Supremo obliga a las

Qué hacer cuando el presidente de la comunidad de vecinos abusa de su cargo

El abuso de poder ocurre cuando el presidente se beneficia a costa de los intereses de la comunidad, actuando fuera de la ley o los estatutos

Qué hacer cuando el presidente

La dura confesión de Cayetana Guillén Cuervo sobre la violación que sufrió con seis años: “Me hostiaron, fue como La Manada”

La actriz ha vuelto a hablar de la agresión sexual que reveló hace un año y que marcaría su vida para siempre

La dura confesión de Cayetana

Helado a precio de caviar: sube un 30% en los tres últimos años y este verano lo hará hasta un 10% más

Su consumo medio alcanza los 3,33 litros por persona y año y en Andalucía es donde más se venden, acapara el 22,3% del total del país

Helado a precio de caviar:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo obliga a las

El Supremo obliga a las comunidades de propietarios a responder por los impagos a conserjes subcontratados si la empresa no cumple

El arquitecto Santiago Calatrava sufre el robo de un reloj valorado en 100.000 euros y lo recupera en minutos

Un trabajador fallece en un siniestro mientras conducía un vehículo de empresa y no se considera accidente laboral porque dio positivo en cocaína

El Gobierno destina 20 millones a ayuda humanitaria a Gaza en lo que va de 2025 y supera los 76 millones desde 2023

La Justicia condena a Zara por discriminar a un mozo de almacén con problemas de espalda al que excluyó del sorteo para trabajar en festivos: 2.000 euros de indeminzación

ECONOMÍA

Qué hacer cuando el presidente

Qué hacer cuando el presidente de la comunidad de vecinos abusa de su cargo

Helado a precio de caviar: sube un 30% en los tres últimos años y este verano lo hará hasta un 10% más

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 7 agosto

¿Cómo puedo darle dinero a mis hijos para que se compren una casa? Este es el procedimiento para evitar problemas fiscales

DEPORTES

Alcaraz regresa en Cincinnati y

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

Muere a los 67 años el jugador de fútbol que ganó un mundial, venció a Maradona y sumó más de 200 goles

Lluvia de críticas a Ibai Llanos por crear un club de fútbol que jugará de manera profesional

Zverev, sorprendido por los consejos de Nadal en Mallorca: “Se levantó en medio del restaurante para corregirme la derecha”