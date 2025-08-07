España

Los focos de Forcarei y O Saviñao, aún activos, dificultan la estabilización total de los incendios en Galicia

Controlados los incendios de Salceda que puso en peligro casas, con 80 hectáreas arrasadas, y el de San Pedro de Batalláns

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

La tarde de este jueves deja varios incendios activos en diferentes puntos de Galicia. Según la información facilitada por la Consellería do Medio Rural, los municipios de Forcarei, en la provincia de Pontevedra, y O Saviñao, en Lugo, se han enfrentado a nuevos focos a lo largo de la jornada.

Los incendios simultáneos en Galicia

Según información de Europa Press, el incendio de O Saviñao fue declarado a las 18:39 horas en la parroquia de Piñeiró. Las primeras estimaciones trasladadas por el departamento autonómico apuntan a siete hectáreas afectadas. En el control de las llamas participan seis aviones y tres helicópteros, además de otros recursos terrestres.

En Forcarei, el fuego comenzó a las 19:41 horas, en la parroquia de Millarada. Cuatro helicópteros y dos aviones colaboran en la extinción, aunque, por el momento, la superficie quemada no ha podido ser estimada por los equipos responsables.

La provincia de Lugo también registra novedades en el control de los incendios. Pasadas las 21:45 horas de este jueves, se ha dado por controlado el incendio de A Fonsagrada, en Monteseiro, que permanecía activo desde el martes y que ha afectado a 120 hectáreas.

Por otra parte, en el municipio pontevedrés de As Neves, el incendio en la parroquia de San Pedro de Batalláns, iniciado el miércoles a las 14:41 horas, quedó controlado poco después de las 22:15 horas de este jueves.

En la provincia de A Coruña, a las 16:57 horas de este jueves quedó estabilizado un incendio forestal en Coirós, en la parroquia de Santa María de Ois, con cuatro hectáreas calcinadas. Aunque la estabilización se logró en la tarde, el fuego permanece sin controlar. En los trabajos intervienen seis helicópteros y cuatro aviones, entre otros medios.

En las últimas horas, se han registrado también dos conatos de incendio: uno en la parroquia de Vidán, en Santiago, que quedó controlado a las 18:38 tras quemar 0,2 hectáreas, y otro en Porto do Son, parroquia de Miñortos, estabilizado desde las 18:20 y que afectó a 0,25 hectáreas.

La Consellería do Medio Rural ha confirmado la situación controlada del incendio registrado en Salceda de Caselas, parroquia de A Picoña. El fuego, iniciado a las 16:17 horas del miércoles, obligó a activar la Situación 2 - debido al riesgo que suponía para viviendas en el núcleo de Pedrapinta -, posteriormente desactivada. Desde las 19:00 horas de este jueves, el incendio está bajo control tras arrasar 80 hectáreas. La Unidad Militar de Emergencias (UME), junto con cuatro helicópteros y dos aviones, se movilizó hasta la zona para colaborar en las labores de extinción. La proximidad de las llamas al núcleo de Abelleira obligó también a activar la Situación 2 durante la tarde y noche del miércoles, quedando finalmente desactivada.

En A Coruña, en el municipio de As Pontes, continúa estabilizado el incendio de la parroquia de Freixo, con veinte hectáreas afectadas. Entre los incendios controlados se encuentran los de Ponteceso, en la parroquia de Corme Aldea, con sesenta hectáreas quemadas, y Camariñas, en Xaviña, que calcinó cincuenta hectáreas y provocó desalojos. En Ponteceso, parroquia de Brantuas, el incendio registrado el sábado y que arrasó 200 hectáreas permanece controlado.

Por último, se mantiene controlado el gran incendio forestal de Vilardevós, en la provincia de Ourense, iniciado el domingo en la parroquia de Terroso, y que suma setecientos setenta hectáreas afectadas.

Temas Relacionados

GaliciaIncendio ForestalIncendios ForestalesUnidad Militar De EmergenciasEspaña-NacionalEspaña Noticias

