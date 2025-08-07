Las reacciones del comercio agroalimentario español ante los aranceles del 15% de Trump: “Una tormenta de volatilidad”

Pese a llegar a un acuerdo, Trump amenazó a la UE con elevar los aranceles al 35%

Los nuevos aranceles del 15% impuestos por Donald Trump sobre el comercio agroalimentario español generan incertidumbre dentro del sector, que ven a los Estados Unidos como un mercado estratégico para la exportación.

Una parte del sector agroalimentario ha recibido con cierto alivio el nuevo porcentaje arancelario anunciado tras el acuerdo entre la Unión Europea y EE.UU. Aunque también hay quienes destacan la incertidumbre por la paralización de pedidos por parte de los importadores.

La percepción varía según el subsector, por una parte, los exportadores de aceite de oliva destacaron su confianza en que el nuevo arancel no sea determinante y no se vea perjudicado su volumen de ventas gracias a los precios competitivos de su producto. Pero la mayoría de subsectores insiste en pedir exenciones en sus mercancías.

Lo cierto es que EE.UU. no solo es un mercado importante para España, sino que se trata del primer destino de los alimentos y bebidas españolas fuera de Europa. De echo, de las 440.000 toneladas de aceite de oliva que compra el país americano, 310.000 toneladas provienen de España -180.000 directamente del territorio peninsular y el resto envasadas en otros países-. Las exportaciones de este producto a Estados Unidos alcanzaron el valor de 1.013 millones de euros en 2024.

En el caso de los productos vinícolas, que si vieron reducidas sus ventas desde abril de este año, EE.UU. supuso exportaciones de envasados por 400 millones de euros en 2024, una sexta parte del total de exportaciones sin contar el granel.

Los nuevos aranceles mínimos del 10% que Estados Unidos ha impuesto a las importaciones globales han entrado en vigor este jueves, 7 de agosto, según la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump y difundida la semana pasada por la Casa Blanca. (Fuente: White House/EBS/X/Gobierno India/Europa Press)

La excepción de “barcos en el agua”

El director adjunto de la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva (Asoliva), Rafael Pico, declaró que, pese a que las subidas arancelarias siempre son negativas, el acuerdo entre la UE y EE.UU. podría suavizar el conflicto.

Según Pico, la llamada excepción de “barcos en el agua” -que hace referencia a toda la mercancía despachada en puertos y aduanas de la UE antes de este jueves- estaría agravada con un arancel del 10%, según recoge la orden ejecutiva del presidente Trump. Además, señala que esto supone un mes y medio más antes de la subida arancelaria, para los envíos que ya hayan salido.

Por otro lado, el director adjunto de Asoliva ha señalado que, a diferencia de lo que ocurrió en 2019 en el conflicto arancelario con EE.UU. cuando el aceite español estaba en desventaja frente al francés o el italiano, los actuales competidores de España en la exportación de este producto, Turquía -segundo productor mundial-, Túnez y Marruecos, cuentan con unos aranceles de 15%, 25% y 10% respectivamente.

Por su parte, el secretario general de la patronal de conservas y transformados de pescado (Anfaco-Cytma), Roberto Alonso, pronosticó una “tormenta de volatilidad” y una situación comercial muy difícil ante la incertidumbre del acuerdo entre la UE y EE.UU. que vivió recientemente la amenaza de Trump de elevar los aranceles al 35%.

En el caso pesquero, las conservas de atún ya contaban con unos aranceles altos en Estados Unidos, a los que ahora se les suma la subida a productos como los preparados de pulpo, que hasta ahora tenían un gravamen bajo. Además, Tailandia, que lidera las exportaciones de conservas de atún, cuenta con un arancel del 19% y si ahora Ecuador cuenta con un gravamen inferior podría vender más materia prima a EE.UU. y menos a España, que es un país deficitario de pescado.