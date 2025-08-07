España

Comprobar Bonoloto: los resultados ganadores de este 7 de agosto

Enseguida los resultados del sorteo Bonoloto dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado; descubra si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Con Bonoloto puedes ganar un
Con Bonoloto puedes ganar un premio desde los tres aciertos. (Infobae/Jovani Pérez)

Consulta enseguida los resultados del sorteo Bonoloto de hoy 7 de agosto celebrado por Loterías y Apuestas del Estado, una de las principales loterías de España que entrega millones de euros en premios.

Fecha: jueves 7 de agosto de 2025.

Combinación ganadora: 01, 15, 26, 31, 32 y 38.

Complementario: 29.

Íntegro: 5.

El sorteo millonario de BonoLoto se lleva a cabo todos los días de la semana, de lunes a domingo.

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan un fecha de caducidad, el cual viene indicado en el reverso. En el caso de Bonoloto, únicamente tienes tres meses contados desde el día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este tiempo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se deteriore, ya que es el principal comprobante válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a estropearse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

¿Cómo jugar BonoLoto?

Bonoloto realizó su último sorteo
Bonoloto realizó su último sorteo y aquí están los números ganadores (Loterías y Apuestas del Estado)

Bastan dos euros para poder participar en el sorteo de BonoLoto y tener la posibilidad de ganar varios millones de euros.

La apuesta de BonoLoto consiste en seleccionar seis números de una tabla de 49, dígitos que van desde el 1 y hasta el 49. Esta selección puede ser de forma manual o automática, es decir, aleatoria.

Para tener mayores oportunidades de ganar, puedes aumentar hasta ocho combinaciones de seis números, ya sea de una sola vez o una combinación de más números.

Con BonoLoto puedes obtener un premio desde los tres aciertos. Sin embargo, mientras más aciertos tengas, más grande es la cantidad.

El origen de Loterías y Apuestas del Estado

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Bonoloto
Los pasos para jugar Bonoloto son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Bonolotoespaña-loteríasNoticias

Últimas Noticias

Los perros de Chernóbil “ya no son perros”, según un estudio: tienen más de 390 genes distintos y son casi inmunes al cáncer

El análisis de la población canina local aporta claves sobre la supervivencia en ambientes extremos y contaminados

Los perros de Chernóbil “ya

Un explorador encuentra en el bosque una ciudad fantasma congelada desde los años 90: “No es ‘The Last of Us’, es real”

Hoteles vacíos, objetos intactos y estructuras al borde del colapso rodeadas de vegetación

Un explorador encuentra en el

Los aduaneros revisan una maleta en este aeropuerto francés y encuentran un animal en peligro de extinción: “Está en estado preocupante”

En Francia se encontraron 167 animales protegidos en intervenciones contra el tráfico

Los aduaneros revisan una maleta

Un abogado explica qué ocurre si te despiden mientras estás de vacaciones y advierte: “No dejes pasar el tiempo”

A veces, la tranquilidad de las vacaciones puede verse interrumpida por noticias inesperadas, como recibir una carta de despido

Un abogado explica qué ocurre

La víctima de la agresión de Torre Pacheco muestra su “impotencia” ante la puesta en libertad del detenido y espera que “no le toque a otro”

El hombre de 68 años ha hablado en el programa ‘En Boca de Todos’ de Cuatro

La víctima de la agresión
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los aduaneros revisan una maleta

Los aduaneros revisan una maleta en este aeropuerto francés y encuentran un animal en peligro de extinción: “Está en estado preocupante”

La víctima de la agresión de Torre Pacheco muestra su “impotencia” ante la puesta en libertad del detenido y espera que “no le toque a otro”

Un motorista es pillado a 320 kilómetros por hora y le retiran el permiso durante 3 meses: casi triplica el límite de velocidad

La sociedad público-privada de la Xunta y Abanca promotora de proyectos como Altri se disuelve tras “cumplir su propósito fundacional”

Una niña de 10 años muere tras ser encontrada sola en la autopista y ser torturada por su padre: “No tenía uñas de los pies y mostraba signos de abuso físico”

ECONOMÍA

Un abogado explica qué ocurre

Un abogado explica qué ocurre si te despiden mientras estás de vacaciones y advierte: “No dejes pasar el tiempo”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

“Hasta 900 euros de pérdidas por día”: el calvario de un restaurante cuyos clientes reservan mesas y no se presentan

La Seguridad Social exige a una viuda que devuelva 11.000 euros porque su marido defraudó al INSS: la Justicia la absuelve porque no había aceptado la herencia

DEPORTES

Los nominados al Balón de

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

Muere a los 67 años el jugador de fútbol que ganó un mundial, venció a Maradona y sumó más de 200 goles

Lluvia de críticas a Ibai Llanos por crear un club de fútbol que jugará de manera profesional