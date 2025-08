Un jubilado recibe una multa de 240 francos en Suiza por no tirar una botella de plástico en el contenedor adecuado: “De verdad creía que podía”

Cómo hacer para que la basura no deje malos olores en casa (Freepik)

Un residente del cantón de Vaud, en Suiza, ha sido sancionado con una multa de 240 francos suizos tras haber clasificado incorrectamente una botella de PET en un centro de eliminación de residuos. El hombre, identificado como Marc-André C., explica en el diario suizo 20 minutes que desconocía que las normas de separación de residuos en su municipio fueran tan estrictas y que su acción tuvo consecuencias inmediatas.

Los hechos ocurrieron en el centro de residuos de Écublens, donde el jubilado depositó una botella de PET en una bolsa que contenía plásticos duros, antes de desecharla en el contenedor correspondiente. Un empleado del centro advirtió la mala clasificación y solicitó a Marc-André C. que reorganizara los residuos. Según relata el afectado al diario suizo 20 minutes, el trabajador anotó sus datos pese a sus explicaciones y disculpas.

La multa asciende a 240 francos, incluye una sanción de 90 francos y 150 francos adicionales en concepto de honorarios administrativos. La reacción del vecino no se hizo esperar: “Creía de buena fe que podía tirar PET con plásticos duros, porque a veces se hace”, asegura Marc-André al diario suizo. Asegura que siempre trata de clasificar sus residuos de forma “lo más escrupulosa posible” y que incluso suele recoger latas y botellas de otros. Esto, no obstante, no evitó la sanción. “Esperaba una advertencia, no una multa de 240 francos. ¡Es escandaloso! Si me hubiera pasado un semáforo en rojo y hubiera puesto en peligro la vida de un niño, me habrían multado con 250 francos, apenas más”, expresa al mismo medio.

Un día en prisión a cambio de los 240 francos

La normativa local no deja margen para la interpretación. Las autoridades de Écublens indican que “cualquiera que, intencionalmente o por negligencia, contravenga las disposiciones del reglamento está sujeto a una multa”, según recoge el periódico suizo. El propio Marc-André ha manifestado su decisión de recurrir la sanción y se muestra dispuesto a no pagarla: “Prefiero pasar un día en prisión, como me propone la multa, en lugar de pagar 240 francos. Tengo tiempo”.

El caso pone de manifiesto la severidad de las regulaciones sobre clasificación de residuos en los municipios de Suiza. 20 minutes detalla que el marco legislativo es similar en todo el país: en Lausana, una infracción por mezclar residuos que deberían estar separados cuesta 150 francos. Ginebra aplica sanciones que parten de los 200 francos, mientras que en Neuchâtel y Friburgo las multas pueden variar desde 20 hasta 1000 francos, según la infracción cometida. Valais y Delémont también imponen castigos que oscilan entre 100 y 1000 francos.

Suiza, el referente mundial en reciclaje

Presence Switzerland, una agencia del Departamento Federal de Asuntos Exteriores que promueve la imagen del país en el extranjero, explica que pesar de un consumo superior a la media mundial, Suiza es a menudo “citada como ejemplo” en el ámbito del reciclaje por su sistema de recogida, separación y recuperación de residuos.

El país dispone de un sistema de gestión de residuos en el que intervienen entes públicos y privados, y al mismo tiempo posee una serie de disposiciones legales para incentivar la eliminación de residuos. “Las materias primas son raras y caras, por eso deben cerrarse los ciclos de vida material”, admiten. En este sentido, señalan que Suiza da prioridad al reciclaje. El papel, el vidrio y los desechos biológicos conforman la mayor parte de los residuos urbanos. “La mitad de estos desechos se recoge para su posterior reciclaje”, aseguran.