Una joven con diez hermanos revela el sistema de organización que seguían en su casa: “Cada uno tiene un canasto con su nombre”

La organización familiar en una familia numerosa tiene diversos desafíos particulares debido a la dificultad de coordinación entre las múltiples rutinas, actividades y necesidades. Y es que entre la gestión de horarios escolares y laborales, actividades extracurriculares, comidas y tareas domésticas, la gestión se vuelve casi imposible.

Además, genera una mayor demanda del tiempo y de energía en los adultos responsables, lo que ha hecho que en las últimas décadas descienda la media de hijos por mujer a 2,1. Sin embargo, aunque parezca imposible, hay quien, no solo se atreve a enfrentarse a este desafío, sino que acaba diseñando algunos sistemas que se adaptan completamente a esta situación.

Este ha sido el caso de la familia de Trini Hernández, una divulgadora de contenido de bienestar y estética, que ha compartido la gestión que hacía su madre para compaginar el cuidado de once hijos a la vez. A pesar de que “me preguntan mucho cómo lo hace”, lo cierto es que “no tengo la respuesta, pero sí les puedo adelantar que es una persona extremadamente organizada”, ha confesado la joven.

“No se confunden y no se pierden las cosas”

Trini asegura que la organización era fundamental para lograr el funcionamiento diario de una casa con once hermanos. En el video, ha compartido uno de los sistemas curiosos para llevar a cabo esta tarea: “Voy a empezar mostrándoles algo que cada vez que alguien viene a mi casa le llama muchísimo la atención. Justo ahora está muy vacío porque quedamos pocos hermanos viviendo en la casa y alguno de mis hermanos los tienen en su pieza, pero se los voy a mostrar igual para que se hagan la idea”, ha explicado al inicio.

El método que menciona consiste en asignar a cada uno un canasto con su nombre en la zona del lavadero. “En el lavadero está la lavadora y la secadora y arriba está esta repisa”, donde cada uno graba su nombre en su cesta. De este modo, “vamos juntando nuestra ropa y después solo llegar y llevar a la pieza y así no se mezclan, no se confunden y no se pierden las cosas”. Esta solución ayudaba a evitar el extravío de prendas y el clásico problema de mezclar la ropa de los hermanos, facilitando la autonomía y el orden.

En cuanto a la alimentación y las compras para toda la familia, también era necesario una planificación detallada. Según relata Hernández, su madre utilizaba Excel para mantener el control y la previsión de los recursos familiares. “Siempre ha sido de los mejores amigos de mi mamá y este era su mayor aliado para organizar todo lo relacionado con las compras, supermercado, comida, menús, etcétera”.

Uno de los sistemas más eficaces era la hoja de cálculo llamada “Compra mes”, donde “tiene una lista con todos los productos que compramos normalmente en mi casa y tiene una columna que se llama Stock Ideal, que es la cantidad que quiere llegar a tener a principio de mes, la cantidad que hay actualmente en mi casa y la cantidad que tiene que comprar para llegar a tener ese stock ideal", ha descrito. Gracias a ese sistema puede mantener una buena organización “antes de hacer la compra”.

Pero no todo queda ahí. La divulgadora de contenido ha revelado que su madre tenía otro Excel dedicado únicamente a los menús, categorizados para facilitar la elección semanal. “Después tiene este otro Excel de menús separado por categorías”. Durante la explicación ha ejemplificado que en la sección de “Pollo y pavo” aparecen “todas las formas de hacer” cualquier plato con esos ingredientes. De esta manera, “es mucho más fácil porque no tienen que volver a pensar en ideas para cada semana, sino que simplemente se mete acá y va eligiendo”, ha concluido.