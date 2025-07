Una coordinadora aérea explica el caso más surrealista que ha vivido: un menor de 10 años se queda sin visado y sus padres le abandonan en el aeropuerto

Los padres decidieron viajar sin el niño por un problema en la documentación, según cuenta Lilian. (Montaje Infobae)

Los aeropuertos ven pasar cada día a miles de personas diferentes por sus pasillos, muchas de las cuales no volverán a pisar sus terminales. Hay unos que sí repiten, semana tras semana, su estancia: los trabajadores. Entre ellos, los coordinadores aéreos son una de las figuras clave para el funcionamiento de estos puertos. Son los encargados de planificar, organizar y supervisar todas las operaciones de vuelo.

Su labor deja historias sorprendentes para muchos, como la que ha contado Lilian en redes sociales. La coordinadora aérea, conocida en TikTok como Limasin (@limasin41) ha explicado en un vídeo una anécdota “totalmente surrealista” que vivió en una de sus jornadas de trabajo. “Unos padres deciden dejar a su hijo de diez años en la terminal para ellos irse de viaje”, adelanta, como titular.

De acuerdo con el relato de Lilian, todo sucedió durante un día aparentemente normal. Tras cumplir con el embarque de los pasajeros, el despacho de maletas y la entrega de la documentación correspondiente, la coordinadora aérea depositó los papeles del vuelo en la oficina. Ahí recibió una notificación inesperada: “Lilian, vete para el parking, que el avión ha vuelto a parking porque hay un niño en la terminal”, le comunicaron sus compañeros.

Desconcertada, la coordinadora aérea acude al avión, donde se encuentra con la Guardia Civil. Los agentes le confirmaron que un menor de 10 años se había quedado en tierra, sin que sus padres, embarcados en la aeronave, lo reclamasen. “Mientras me conectan la escalera al avión, yo cojo el headset, me conecto al avión para hablar con el comandante y me dice que sí que desde la torre de control le han avisado de que había un niño y que ellos han hecho una voz a ver si alguien se había dejado un niño en la terminal, pero nadie había contestado“, relata la mujer en su vídeo.

Comenzó entonces un proceso para localizar a los padres. Lilian abrió las puertas del avión y, con la ayuda de la Guardia Civil, se procedió a la identificación de los pasajeros hasta encontrar a los tutores de la criatura. “Eran un hombre y una mujer con un niño más pequeño”, explica.

El menor no podía volar y sus padres le dejaron en tierra

La pareja explicó a los agentes que su hijo de 10 años tenía el pasaporte de su país de origen caducado, por lo que habían intentado que viajase con el pasaporte español, pero se le requería visado. Al no tenerlo, decidieron que el niño se quedase en la terminal. Los padres avisaron a un familiar para que fuese a recogerlo, mientras ellos embarcaban tranquilamente en el avión. “Se fueron, no iban a perder los vuelos”, comenta Lilian.

“Ellos lo vieron muy normal, obviamente yo no lo vi normal y la policía, tampoco”, dice. Los agentes se llevaron a la familia del aeropuerto para aclarar la situación. “¿En qué cabeza cabe que unos padres dejen a su hijo de diez años en la terminal porque no puede viajar por tema de documentación, llamen a un familiar, que a lo mejor tarda media hora, una hora o tres horas, y ellos cogen tan tranquilos el vuelo y se van dejando al niño? Como madre, flipo", concluye la mujer.