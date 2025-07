Este es el error que podría costarte miles de euros, según un agente inmobiliario: “Si no lo haces duermes tranquilo”

El precio del alquiler de viviendas en España creció un 4,4% en tasa trimestral y se incrementó un 9,7% en junio en tasa interanual, marcando un nuevo máximo, hasta los 14,6 euros por metro cuadrado, según datos del portal inmobiliario Idealista (Fuente: Europa Press).

En la administración de bienes inmuebles destinados al alquiler, la percepción de seguridad puede llevar a los propietarios a tomar decisiones que, aunque comprensibles en el corto plazo, suponen riesgos significativos a largo plazo. Así lo expresa Sergio Gutiérrez, cofundador y director de Excellence Real Estate Circle, que defiende la contratación y el mantenimiento de los seguros de impago ante posibles imprevistos que afecten a la capacidad de pago del inquilino.

Esta advertencia surge a raíz de una tendencia observable en el sector: gran parte de los propietarios optan por cancelar sus pólizas tras comprobar que los inquilinos cumplen puntualmente con sus obligaciones. Tal como señala el experto en inversión inmobiliaria en su cuenta de TikTok (@sergioexcellencecircle), la acción suele estar motivada por un exceso de confianza, que puede derivar en consecuencias adversas inesperadas.

Los seguros, más allá de impagos

Según Gutiérrez, estos seguros cuentan con un valor más allá del simple hecho de cubrir la ausencia de pagos. En sus palabras, “este tipo de seguros no solo sirve para que cubra los impagos. Sobre todo sirve para que duermas tranquilo, porque si a ese inquilino le echan, tú cobras. Si le embargan la nómina tú cobras y si hay un COVID, tú cobras y eso hace que duermas tranquilo”. Estas declaraciones subrayan que las situaciones que afectan la capacidad de pago de los arrendatarios pueden producirse de manera repentina, incluso después de periodos prolongados de regularidad en los pagos de renta.

El razonamiento del directivo parte de la premisa de que el mundo inmobiliario está expuesto a múltiples factores de riesgo. Un contrato de alquiler puede desarrollarse sin sobresaltos durante meses o incluso años, pero la estabilidad laboral y financiera de los inquilinos no está garantizada. Esta situación supone un drama para el arrendatario, pero también puede afectar al arrendador. Circunstancias como despidos, enfermedades, procedimientos judiciales o crisis como la pandemia pueden impactar directamente en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Frente a estos escenarios, Gutiérrez destaca el rol del seguro como mecanismo de protección integral para el propietario, asegurando la percepción regular de la renta pese a la adversidad.

Este es el error que podría costarte miles de euros, según un agente inmobiliario: “Si no lo haces duermes tranquilo”

El empresario insiste: “En cambio si optas por no tenerlo y te llama diciendo que ha tenido una enfermedad, que le han echado o lo que sea, vas a tener problemas y te pondrás nervioso y en vez de tener un piso en rentabilidad vas a tener un problema poco rentable”. El mensaje final de Gutiérrez es directo y apela tanto a la prudencia como a la experiencia adquirida a lo largo de los años en el sector: “No seas tonto y no des de baja el seguro, que vivirás tranquilo”.

El precio del alquiler continúa al alza

La preocupación de Gutiérrez por posibles impagos en los alquiler responde a una realidad social documentada: el precio de la renta de vivienda ha experimentado durante los últimos años un aumento sostenido, que dificulta la posibilidad de muchas personas de hacer frente a este gasto. Entre febrero de 2015 y febrero de 2025, el alquiler medio mensual en España aumentó un 94%, pasando de 558 euros a 1.083 euros para una vivienda de 80 m², según Fotocasa. El coste del metro cuadrado subió de 6,97 euros a 13,54 euros en ese periodo.