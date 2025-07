Anabel Pantoja da la última hora sobre su estado de salud: “Estoy impedida y atada de manos”

Anabel Pantoja, en una imagen de archivo (Europa Press)

Anabel Pantoja no atraviesa un buen momento. Además de celebrar por primera vez su cumpleaños en solitario en las Islas Canarias, la sobrina de Isabel Pantoja ha sufrido una aparatosa caída que ha marcado un antes y un después en sus vacaciones de verano.

Teniendo en cuenta que es su primer verano como madre, lo cierto es que este contratiempo ha provocado que estos días se le estén haciendo un poco cuesta arriba. Todo tuvo lugar durante su estancia en la Casa In con algunos influencers, como Dulceida, Nagore Robles o Susana Bicho. Si bien todo iba viento en popa durante su escapada, lo cierto es que todo cambió con la lesión que sufrió la prima de Isa Pantoja.

Después de recibir asistencia médica, la hija de Bernando Pantoja terminó con el brazo derecho en cabestrillo. Una delicada situación que la ha obligado a arreglárselas para poder realizar todos sus quehaceres con el brazo izquierdo. Por aquellos días, también sacó a la luz que le apareció un herpes en el labio. Ahora, la influencer ha reaparecido en su cuenta de Instagram, donde acumula 2 millones de seguidores, para dar la última hora sobre su estado de salud.

“Una verdadera inútil”

A través de un vídeo compartido en sus stories de Instagram, la sevillana ha dejado saber que se encuentra muy resignada debido a la situación que se encuentra atravesando. Consciente de que hay cosas mucho peores, Anabel Pantoja ha afirmado que está deseando recuperarse. “El herpes va desapareciendo, así que voy viendo la luz. El codo, voy teniendo un poco de movilidad. Voy viendo un poco el final del camino. Voy a mejor. El pie sigo cojeando, pero está mucho mejor”, ha anunciado, dejando entrever que va mejorando poco a poco.

No obstante, pese a estas buenas noticias, lo cierto es que su recuperación le impide estar al cien por cien en su trabajo. “Estoy un poco impedida y atada de manos. Voy a grabar algo o a hacer algo y tengo un aspecto que ya veis... Ahora estoy grabando con la mano izquierda y soy una verdadera inútil. Tampoco es que esté en mi mejor momento”, ha lamentado la creadora de contenido en redes sociales. “Aun así tengo muchas cosas pendientes que publicar y cosas que contaros”.

Pese a que atraviesa una situación bastante dura, compaginando su faceta como madre primeriza con sus quehaceres diarios, lo cierto es que Anabel Pantoja ya conoce el plan que llevará a cabo para afrontar este contratiempo con otra perspectiva. “Dentro de un par de días me voy a un lugar que creo que me va a sanar, me va a despejar, me va a alegrar y me va a curar hasta el codo”, ha revelado, eso sí, sin entrar en detalles sobre el destino que visitará, ni tampoco con la compañía con la que lo hará.

Centrados en los buenos momentos que ha vivido Anabel durante el verano, uno de ellos ha sido el reencuentro que ha tenido con Isa Pantoja tras haber dado a luz a Cairo, su segundo hijo y el primero junto Asraf Beno. Su encuentro llenó de alegría a la andaluza, tanto que, incluso, no dudó en dedicarle una emotiva dedicatoria en sus redes sociales. “Me volví a enamorar”. Unas palabras con las que también hizo referencia a Albertito, el hijo de Isa Pantoja junto a Alberto Isla.

