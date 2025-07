Una joven que se pasaba la vida huyendo de su ciudad natal regresa a los 32 años para ahorrar dinero y confiesa: “Nunca he sido más feliz”

Millones de personas abandonan su hogar en busca de una nueva vida.

Millones de personas en todo el mundo abandonan su hogar cada año buscando algo que creen que no pueden encontrar en casa. Nuevas oportunidades, experiencias distintas, independencia, etc. Huyen del clima, de su familia, de su rutina. Muchos no miran atrás, convencidos de que irse es sinónimo de crecimiento.

Otros, tras años fuera, descubren que el hogar no era el problema, sino una parte olvidada de ellos mismos. El regreso, aunque temido o incluso estigmatizado, se convierte para algunos en el giro inesperado hacia la felicidad.

Este es el caso de Paige Allen, una joven originaria de Maine, EE.UU., que a los 17 años se marchó decidida a reinventarse lejos del pequeño estado costero. Durante años definió su éxito por la distancia que la separaba de su hogar. Aunque con el tiempo se dio cuenta de que, en realidad, no se estaba tan mal en su hogar natal.

Huir de tu hogar, una práctica muy común

Paige se mudó a Massachusetts a estudiar, pero su plan era no volver a Maine. Y así fue durante unos años. Luego fue cambiando de residencia: Providence, Boston, Filadelfia y, otra vez, Boston. Aunque visitaba Maine en vacaciones o mientras se organizaba con las mudanzas, nunca consideró quedarse. Pero la vida da muchas vueltas.

A los 32 años, tras más de una década de vida urbana, volvió a la casa de su infancia. Al principio, fue una decisión práctica: trabajar de forma remota y ahorrar dinero. Sin embargo, lo que empezó como un movimiento táctico se transformó en una experiencia emocionalmente transformadora.

“Pensé que volver con mis padres sería una pesadilla”

Esta es una de las frases que más repiten los jóvenes que han conseguido escapar de casa de sus padres, a la cual anhelan con no volver. Para muchos representa un fracaso personal, ya que significa que no han conseguido sobrevivir por sí solos. Y es lo que pensaba también Paige. Pero quedó sorprendida cuando no fue, para nada, como se imaginaba.

Al contrario, se sintió feliz. Redescubrió a sus padres, esta vez no como figura de autoridad, sino como compañeros adultos. Disfrutaba compartir cenas, conversaciones cotidianas, y hasta los silencios del día a día.

El contraste entre la vida acelerada de la ciudad y la calma de su pueblo natal le reveló una nueva perspectiva. Caminatas por la playa, charlas con vecinos, visitas a su amiga de la infancia, tomar el sol en su azotea... “Pagué mis préstamos estudiantiles en mi sala de estar y vi la aurora boreal desde mi patio trasero. No solo vivía, prosperaba.”

Una nueva y olvidada vida

Volver no significó retroceder, sino conectar con su historia desde un lugar distinto. “Lo que más me gustó fue cómo se sentía alcanzar hitos exitosos en el mismo lugar donde juré que nunca podría crecer”, dice con una sonrisa nostálgica.

Ahora, más de un año después, Paige no sabe si se quedará para siempre en Maine. Le sigue gustando viajar, explorar, descubrir. Pero ha aprendido que sus raíces, esas que intentó dejar atrás, no eran cadenas, sino anclas emocionales que hoy le permiten sentirse orgullosa.

“Vivir aquí me ha ayudado a recordar y apreciar mi infancia y adolescencia”, asegura. A veces hace falta salir y huir de la rutina para apreciarla. Tu hogar siempre va a estar ahí por más lejos que estés, y siempre te aportará algo. Porque, como se suele decir, “como en casa...”.