Reino Unido recetará entradas de fútbol contra la depresión: “Las gradas son buenas para la cabeza”

Imagen de archivo de un estadio de fútbol. (Canva)

Un nuevo programa piloto en la sanidad británica plantea la posibilidad de conseguir entradas de fútbol como tratamiento para los síntomas de depresión. Según ha informado la BBC, el diputado laborista de Stroud, el doctor Simon Opher, y el empresario Dale Vince, dueño de los Forest Green Rovers, han elaborado una iniciativa que otorgará entradas de fútbol a los pacientes de Gloucesteshire, un condado al sureste de Inglaterra.

Bautizada como Fútbol con Receta (Football on Prescription), se trata de una nueva medida de prescripción social que intenta sustituir a los antidepresivos en casos de depresión leve o moderada. Según contó el doctor Opher a la BBC, “los clubes de fútbol son el centro de nuestras comunidades y son una forma de que las personas que quizás estén un poco aisladas socialmente vuelvan a la comunidad y puedan charlar con la gente".

"Cuando juegas al fútbol, sueles salir y socializar después. Creo que uno de los problemas de nuestra sociedad es que hemos perdido esa capacidad y mucha gente se aísla bastante, lo que lleva a la depresión“, valoró. El doctor Opher propone así “una forma diferente de tratar las enfermedades mentales que no implica pastillas”.

Prescripción social ante el aumento de los antidepresivos

Aficionados de Gales animan antes del partido de fútbol de la Eurocopa 2025, grupo D, entre Francia y Gales en el Arena St. Gallen en St. Gallen, Suiza, el miércoles 9 de julio de 2025. (AP Photo/Martin Meissner)

El consumo de antidepresivos ha crecido de forma considerable en los últimos años en Europa, especialmente en el Reino Unido donde han pasado de 47,3 millones de recetas en 2011 a las 85,6 millones en 2022-2023. Se calcula que más de 8,6 millones de adultos en Inglaterra reciben este tipo de psicofármacos, un 20% del total. Ha aumentado también la duración promedio de los tratamientos con estos fármacos, pues aproximadamente la mitad de los pacientes los usan a largo plazo.

El doctor Opher ya había señalado con anterioridad su preocupación por el uso excesivo de antidepresivos que, al largo plazo, puede llevar a efectos adversos como el aumento de peso, disfunción sexual, sangrado y caídas, con peores resultados según pasa el tiempo. En 2024, un grupo de psiquiatras, psicólogos y gestores sanitarios del Reino Unido firmaron una carta conjunta, publicada en el British Medical Journal, que pedía revertir esta tendencia, haciendo hincapié en la necesidad de abordar las causas fundamentales de la depresión, como la soledad o la pobreza, en vez de depender de los psicofármacos. “Algunas personas tienen problemas de salud mental muy graves y necesitan medicación y atención especializada. A lo que nos dirigimos aquí son personas con depresión moderada”, puntualizó Opher.

En ese sentido, la iniciativa Fútbol con Receta busca que “los médicos de cabecera recomienden días de partido a cualquier persona que sufra problemas de salud mental y para que las personas se reconecten a través del fútbol”, ha valorado Vince en sus redes sociales. “Las gradas son buenas para la cabeza”, ha añadido.

El proyecto se está probando de momento en 12 consultorios, cerca del estado New Lawn de Forest Green, en Nailsworth. Serán los Forest Green Rovers los que proporcionen, de forma gratuita, las entradas a los pacientes. “Creo que sería fantástico que los clubes de fútbol de todo el país pudieran acercarse a la gente y hacer esto”, declaró el dueño del club. “Los hombres normalmente no hablan de sus problemas, ese es el problema, y también surge la soledad y cosas así. He tenido épocas en mi vida en las que me he sentido un poco harto y excluido... un poco deprimido a veces. Es fácil caer en una espiral descendente cuando no estás en contacto con la gente, y solo quería hacer algo al respecto”, explicó a la BBC. El 16 de agosto será el primer partido que vean los pacientes participantes en Fútbol con Receta.