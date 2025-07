La futbolista del Barcelona Marta Torrejón se sincera: “Estar en la selección española era una pérdida de tiempo”

Imagen de Marta Torrejón. (REUTERS/Alberto Lingria)

El fútbol femenino ha experimentado un gran auge en los últimos años. A raíz de la lucha por los derechos que han llevado las deportistas de este sector y del gran rendimiento del combinado nacional, hay mucha gente enganchada a esta Eurocopa femenina.

Las guerreras han demostrado el potencial que tienen como selección. Esta generación dorada ya es una de las más temidas en el mundo. En el año 2023 ganaron el Mundial y, tan solo dos años después, están en la final del europeo.

Pero, pese a que ahora todo vaya de cara en el ámbito deportivo, no siempre ha sido así. Una de las jugadoras que ha experimentado lo que era estar en la selección sin todo ese apoyo es Marta Torrejón. Tras el Mundial del año 2019, decidió renunciar a la absoluta después de 90 internacionalidades, siendo la jugadora que más veces había ido convocada hasta ese momento.

La jugadora ha seguido siendo una pieza clave en el Barcelona, que es considerado el mejor equipo del mundo en el fútbol femenino. Desde que renunció a la selección ha ganado tres Champions League y varias ligas y copas nacionales.

Marta Torrejón ha sido una de las pioneras que ha luchado por los derechos de las jugadoras. En 2015, tanto ella como sus compañeras forzaron la destitución de Ignacio Quereda, entrenador de la selección. Este movimiento fue una de las primeras piedras que guiaron a España hacia el éxito. Tras 30 años de Ignacio al cargo, las mujeres dieron un golpe en la mesa y exigieron el profesionalismo y la seriedad que se merecían.

Montse Tomé, entrenadora de la selección española de fútbol femenino, habla sobre el reto de los Juegos Olímpicos

“Estar en la selección española era una pérdida de tiempo”

Marta Torrejón se ha sincerado en una entrevista para Associated Press (AP) y ha contado cómo fue este proceso de profesionalización. “Disfruté jugando con la selección nacional, pero la preparación y la atención a las jugadoras era mínima. Para decirlo sin rodeos, fue una pérdida de tiempo“, ha confesado a AP.

Además, también apunta que la exigencia en los entrenamientos y la preparación física era mucho más baja que en el Barcelona. “Fue como dar un paso atrás. Me dicen que ahora ya no es así, y me alegra mucho oírlo”.

La jugadora ha apuntado que con Jorge Vilda hubo ciertos avances, pero que el equipo no explotó todo su potencial. Esto le llevo a tomar la decisión de centrarse en exclusiva a la élite del fútbol de clubes.

En 2022 varias jugadoras amenazaron con no volver a vestir la camiseta roja hasta que la propia federación asumiera una planificación más profesional. Este movimiento derivó en diferentes cambios dentro de la selección, lo que llevó a la consecución del Mundial.

Posteriormente, el beso sin consentimiento de Luis Rubiales a Jenni Hermoso opacaría la proeza histórica de las futbolistas españolas. Sin embargo, después de varios años, las futbolistas han vuelto al foco mediático tras llegar a la final de la Eurocopa. El partido se disputará a las 18:00 horas de este domingo y tienen la oportunidad de convertirse en campeonas de Europa.