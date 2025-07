Santos Cerdán cobrará la indemnización de 19.400 euros: los letrados del Congreso creen que no hay posibilidad de privarle de este derecho

El exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán (Fernando Sánchez - Europa Press)

Los servicios jurídicos del Congreso han avalado en un informe el derecho de Santos Cerdán, exdiputado del PSOE, a percibir la indemnización correspondiente tras renunciar a su escaño por su implicación en el caso Koldo, según Europa Press. Esta decisión se produce después de que el Partido Popular solicitara en dos ocasiones que se paralizara dicho pago. El exsecretario de Organización socialista presentó la solicitud el pasado 20 de junio.

El informe, examinado este martes por la Mesa del Congreso, concluye que no hay base legal para denegar esta indemnización cuando se cumplen los requisitos establecidos en el reglamento de la Cámara Baja, algo que, según los letrados, ocurre en el caso de Cerdán. Los juristas subrayan que el derecho a percibir la compensación como exdiputado es automático, siempre que no exista “ningún motivo administrativo excluyente”, al tratarse de un derecho del parlamentario y no de una “concesión graciable”.

Cerdán solicitó una indemnización que ascenderá a unos 19.400 euros brutos, en base a los seis años en los que ejerció como diputado. La petición se produjo tras su dimisión como secretario de Organización del PSOE y su renuncia al escaño, a raíz de la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que lo vinculaba con el caso Koldo. Actualmente, Cerdán se encuentra imputado y en prisión preventiva.

El exdiputado socialista español Santos Cerdán llega para declarar ante un juez de instrucción del Tribunal Supremo en un presunto caso de corrupción que afecta al Partido Socialista en el poder en Madrid, España, el 30 de junio de 2025 (REUTERS/Juan Medina)

El PP ha dirigido dos escritos a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en los que reclama que se paralice el pago solicitado por el exdiputado socialista y que se remita su declaración de bienes al Tribunal Supremo. Según informa Europa Press, los populares basan su petición en un contrato de compraventa hallado por la Guardia Civil, que acredita que Cerdán sería propietario desde 2016 del 45 % de la constructora navarra Servinabar.

A juicio del PP, este hecho, presuntamente “ocultado por Cerdán”, lo habría hecho incompatible con su condición de diputado por incumplir las normativas sobre incompatibilidades y sobre la obligación de declarar actividades y bienes.

Vox no logra que comparezca Ábalos

Por otra parte, la Mesa del Congreso ha rechazado una petición de Vox para que el exministro socialista José Luis Ábalos comparezca ante la comisión de Justicia del Congreso. El grupo ultraderechista quería que Ábalos explicase la información publicada por El Mundo, según la cual habría recibido datos confidenciales del expresidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, que luego trasladaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre cuestiones judiciales como la absolución del exjefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero.

La solicitud fue inadmitida por la Mesa al considerar, como recuerda Europa Press, que los diputados no están sometidos al control parlamentario por parte de la Cámara.

