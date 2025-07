Vive gratis en casas alucinantes por todo el mundo y a veces solo tiene que cuidar las plantas o los animales: “Es una forma increíble de ahorrar dinero”

Fragmento del vídeo de TiKTok. (@americando_)

La vivienda es uno de los temas que están en el centro del debate social. Según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), este es el problema que más preocupa a los españoles. La encuesta realizada por la entidad revela que es el problema central para el 32,5%.

Sin embargo, hay una influencer que afirma que vive en diferentes casas de Europa sin alquilar y sin pagar absolutamente nada. Es decir, que vive gratis en casas grandes y lujosas.

“Es una forma increíble de ahorrar dinero”

La tiktoker que está al cargo de la cuenta de @americando_ ha sorprendido a sus más de 292.000 seguidores con este comentario. Pero realmente, qué es lo que hace para poder vivir a coste cero en este tipo de casas.

“Mi tarea únicamente es cuidar la casa de una persona desconocida”, explica al principio del vídeo. Esta es una labor que ha llevado a cabo en diferentes hogares y que ha hecho en numerosas ocasiones.

“Es una forma increíble de ahorrar dinero”, confirma posteriormente. El método te ayuda a gastar menos dinero, pero conlleva una serie de responsabilidades que se deben cumplir de manera meticulosa.

Las tareas que realiza de manera diaria incluyen cuidar a las mascotas, darles de comer y jugar con ellas. Dependiendo de la persona que te contrate, las ocupaciones que se te adjudican pueden ser distintas.

Cómo funciona

El trabajo es muy sencillo. Hay personas que tienen que estar largos periodos fuera de su casa y deciden que la mejor opción es contratar a alguien para que viva en su casa y se encargue de ciertos aspectos.

“Cuando esto ocurre, yo me postulo como candidata para cuidar la casa. Unos días después me hacen una entrevista y me confirman si soy apto”, cuenta en el propio vídeo. Este es un método que suele ser frecuente en distintos países de Europa y en Estados Unidos. Esta forma de ganarse la vida ha llamado la atención de miles de personas en TikTok.

“Es muy loco que gente completamente desconocida te deje su casa con total confianza”, reflexiona la mujer después de vivir en cuatro casas distintas. Su experiencia ha sido en Nueva York, Pensilvania y en Miami, aunque conoce a muchas personas que han trabajado solo en Europa. “Existe la opción de hacerlo en un montón de lugares del mundo”.

Además no supone una sobrecarga de trabajo. En muchas ocasiones solo tienes que dar de comer a los animales y tienes todo el día libre para poder dedicar tu tiempo a lo que quieras.

Hay personas que aprovechan esto para trabajar en otro empleo y otras para conocer diferentes puntos de la ciudad. Te permite un gran abanico de posibilidades sin trabajar y sin tener que pagar alquiler.

La profesión se conoce como house sitter y hay miles de personas que se dedican a ello alrededor del mundo. Aunque es una alternativa totalmente válida, los que trabajan en el sector lo ven como una profesión temporal.