Si notas las piernas cansadas ahora que hace más calor tienes que mantenerte activo: “Cuesta que la sangre suba hacia arriba”

El verano ha comenzado en España con una ola de calor sin precedentes, que ha llevado los termómetros hasta los 46 °C en El Granado (Huelva), marcando un récord histórico para un mes de junio. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha calificado este episodio como uno de los más intensos registrados en las últimas cinco décadas. Asimismo, desde el 28 de junio, las temperaturas han superado los 40 °C en amplias zonas del sur y centro peninsular, mientras las mínimas nocturnas no han bajado de los 25 °C en muchas ciudades, dificultando el descanso.

Esto ha provocado un impacto significativo sobre la salud pública, con al menos dos fallecidos por golpes de calor. Aunque este escenario no es el más común, sí que se han detectado varios casos por deshidratación, desmayos u otras afecciones. En este sentido, los efectos del calor sobre la circulación sanguínea se hacen más evidentes: sensación de pesadez, hinchazón o dolor en las piernas. Por este motivo, la doctora Isabel Vina, una divulgadora con más de 120.000 seguidores en TikTok (@isabelvinabas), ha compartido una serie de recomendaciones para aliviar estos síntomas y mejorar la salud venosa en plena ola de calor.

“El calor dilata más las venas, haciendo que reposen mucho más”

Vina explica que sentir cansancio, dolor o incluso inflamación de las piernas es común con la llegada del calor, siempre que no haya una condición médica preexistente. La causa principal es que “de manera general tienden a acumularse los líquidos”. El motivo tiene que ver con cómo circula la sangre en nuestro cuerpo. “Todas las células de nuestro organismo necesitan oxígeno. Una vez que la célula ha extraído el oxígeno, esa sangre tiene que volver al corazón para volver a oxigenarse y volver a ser bombeada y continuar el ciclo de la vida”, explica la doctora.

Pero, en el caso de las extremidades cansadas, ha detallado que “la sangre de las piernas cuesta más que suba hacia arriba porque tiene que ir contra gravedad”. Para ello, el cuerpo cuenta con dos mecanismos fundamentales: “La propia contracción muscular, por ejemplo, los gemelos cuando vamos andando— y las válvulas de las venas”. En el movimiento cotidiano, “cuando vamos andando se contraen y eso ayuda a bombear la sangre”. A su vez, “cuando el músculo se contrae y bombea la sangre, la válvula de la vena se abre y una vez que esa ha sido bombeada, se cierran las válvulas y evita el reflujo de sangre”, ha detallado.

El problema aparece cuando alguno de estos mecanismos no funciona adecuadamente, ya sea por falta de movimiento, exceso de presión en la zona abdominal o presencia de varices. “Cuando no nos movemos, o cuando tenemos un exceso de grasa visceral o estamos estreñidos y hay un aumento de la presión, esta contracción no es igual de efectiva”, advierte. Y en caso de varices, “las válvulas no cierran bien, sino que están un poco abiertas y refluye la sangre”, lo que hace que se acumule en piernas, gemelos o tobillos.

Los tres consejos para aliviar la sensación de piernas cansadas

Complementos: diosmina-hesperidina (hasta 1g al día) 200-250 mg de rutina, extracto de uva, castaño de indias y 20-80 mg de extracto de trébol de olor amarillo ( melilotus offinalis)

Además, en el panorama actual, el calor agrava la situación: “Cuanto más calor hace, porque el calor todavía dilata más las venas, haciendo que reposen mucho más”. Ante ello, Vina recomienda una serie de medidas para aliviar esta sintomatología. “En la medida en la que podáis, manteneros activos, moveros. Y si estáis en casa, intentar mantener ligera elevación de las piernas para ayudar a esa gravedad y que vuelva toda la vena”.

También sugiere aplicar frío local, ya sea directamente o mediante cremas. De esta manera, el uso de cremas sería igual de beneficioso, ya que “tienen ciertos activos que permiten disminuir la temperatura de la piel y por tanto, favorecer esa contracción que favorezca el ascenso de sangre”. Entre los ingredientes recomendados en cremas, menciona: “Cremas con efecto frío, cremas que tengan cuscús, que tengan ginkgo asiático, que tengan castaño de Indias, que tengan extracto de uva”.

Otra opción útil son las medias de compresión, aunque admite que muchos tienen dudas sobre sus posibles efectos contradictorios: “Aplican una presión controlada y determinada”, señala. No obstante, la experta ha asegurado que “un pantalón te aprieta en el abdomen, no es precisamente útil”.

Finalmente, para quienes buscan un apoyo adicional por vía oral, destaca que “suelen ser también muy parecidos”. “Quizá la única diferencia es que se recomienda la aspirina y la diosmina en una proporción nueve uno", afiima. Del mismo modo, “funciona muy bien el extracto de trébol de color amarillo", entre otros complementos que ha detallado en la descripción del video como: “Diosmina-hesperidina (hasta 1g al día) 200-250 mg de rutina, extracto de uva, castaño de indias y 20-80 mg de extracto de trébol de olor amarillo ( melilotus offinalis)”.