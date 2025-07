“Cuando tiras de la cadena en un avión, ¿a dónde va la caca?”: responde un ingeniero aeroespacial

Un ingeniero explica a dónde van las heces del baño de un avión. (Canva/ @sergiohidalgoaero)

La curiosidad sobre el destino de los excrementos tras usar el baño en pleno vuelo intriga a muchas personas. ¿Es posible que los aviones expulsen los desechos directamente al aire durante el trayecto? La respuesta ha desmontado uno de los mitos más extendidos en la aviación: los restos no terminan desperdigados entre las nubes ni caen desde el cielo sobre tierra firme. Un vídeo publicado en TikTok por Sergio Hidalgo (@sergiohidalgoaero), ingeniero aeroespacial y divulgador, zanja definitivamente el debate con explicaciones técnicas y cotidianas.

Hidalgo, que supera los 800.000 seguidores en la popular plataforma, abordó este asunto de forma directa: “Cuando tiras de la cadena de un avión, ¿a dónde crees que va la caca? ¿Acaso se tira hacia fuera del avión? No, no, no, no, no”, ha indicado en el inicio de su explicación.

Así funciona el sistema de desechos a bordo

Este experto ha relatado que, al accionar la cadena en los baños del avión, entra en acción una bomba de succión encargada de transferir todos los residuos a un depósito especial. Hidalgo ha detallado el proceso: “Lo que sucede es que hay una bomba de succión que se lleva todo lo que hay en el retrete y lo mete en un depósito en el que hay unos polvos que lo que hacen es disolver todo lo que caiga”. Estos polvos, indicados para el tratamiento eficiente de residuos biológicos, cumplen también una función adicional. “Además, le quitan un poco el olor para que no se filtre hacia el avión”, ha indicado el ingeniero.

Una manguera extra los excrementos del avión para depositarlos en un tanque en tierra. (@sergiohidalgoaero)

Gracias a estos sistemas, los aviones modernos logran aislar por completo los residuos, evitando fugas de olores y manteniendo la cabina en óptimas condiciones higiénicas durante todo el vuelo. El funcionamiento se apoya en tecnología sellada y materiales químicos de alta eficacia, capaces de compactar y descomponer los desechos generados por centenares de pasajeros sin que haya riesgos para la salud ni molestias para la tripulación.

El desalojo en tierra: cómo se vacían los depósitos de un avión

La parte menos conocida llega tras el aterrizaje. Este ingeniero ha compartido con precisión qué ocurre cuando el avión alcanza su destino: “La parte interesante viene cuando el avión aterriza porque hay una persona que debe conectar una manguera al avión y de esta comienzan a salir todos los excrementos desde el avión hasta meterlos en un depósito en un vehículo que está esperando”. El proceso se realiza siempre en los aeropuertos, con estrictos controles de salubridad.

El vehículo encargado, diseñado específicamente para el manejo de estos residuos, se acopla a la aeronave mediante el sistema de mangueras y transfiere todo el contenido del depósito interno a un tanque externo seguro. Hidalgo ha concluido sobre la última etapa: “Este vehículo ya hará lo que tenga que hacer con esos excrementos, pero el avión ya se ha quedado vacío, así que no, los aviones no tiran caca al aire”. Esta explicación ha permitido que muchos curiosos despejaran una de las dudas más frecuentes sobre los viajes en avión.