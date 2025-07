“Feijóo nunca ha estado tan cerca de convertirse en primer ministro español”: el diario ‘Politico’ destaca la posible llegada del líder del PP a la Moncloa

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una imagen de archivo. (Eduardo Manzana/Europa Press)

La crisis que atraviesa el Gobierno de Pedro Sánchez, agravada por la entrada en prisión del exnúmero 3 del PSOE Santos Cerdán por tráfico de influencias, cohecho e integración en organización criminal, no pasa tampoco desapercibida política y mediáticamente en la esfera internacional. En este contexto, el diario Politico resalta la oportunidad que encara el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP), ante la posibilidad de un adelanto electoral en España, una opción que el jefe del Ejecutivo sigue descartando.

“Con su conservador Partido Popular cómodamente por delante en las encuestas y el gobierno liderado por los socialistas sumido en escándalos, Alberto Núñez Feijóo nunca ha parecido tan cerca de convertirse en primer ministro de España”, dice este medio. El artículo, bajo el título El momento de Feijóo, ahora o nunca, para liderar España, destaca la “indignación” por las investigaciones judiciales relativas al caso de corrupción que afecta al PSOE, un estado de ánimo que “está creciendo” hasta el punto de que “el país bien podría estar encaminándose hacia unas elecciones anticipadas”.

Según Politico, Feijóo enfrenta esta coyuntura en uno de los momentos más decisivos de su carrera política. Este mismo fin de semana, el dirigente gallego reunirá a su partido en Madrid en una convención extraordinaria orientada a ratificar su liderazgo y a reforzar la percepción de que está listo para llegar al Gobierno, una meta que lleva persiguiendo desde que asumió la presidencia del PP, en abril de 2022. Asimismo, destaca las recientes palabras pronunciadas en un acto, en las que exhortó a los simpatizantes a exigir la salida de Sánchez. “Pongamos fin a esta pesadilla. Solo queremos saber cuándo va a firmar su carta de dimisión”, declaró.

Yolanda Díaz tilda de "vergüenza" la entrada en prisión de Santos Cerdán e insta a Pedro Sánchez a actuar.

“Sin embargo, destituir a Sánchez se reduce a la estrechez de miras en las alianzas parlamentarias. Al ser preguntado sobre por qué no había presentado una moción de censura contra el maltrecho gobierno el 18 de junio, Feijóo le respondió a Sánchez: ‘No me falta voluntad, me faltan cuatro votos’“, añade el medio. Asimismo, informa de que la mayoría de encuestas muestran que el PP ”supera claramente" al PSOE. En esta línea, la encuesta de Politico sitúa al PP con el 34% de los votos y a los socialistas con el 27%. Más allá de las cifras, el artículo cita las palabras de Oriol Bartomeus, politólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona: “Feijóo sabe que es ahora o nunca, porque no creo que tenga otra oportunidad como ésta”, apostilla.

El medio estadounidense recuerda que, a pesar de obtener la mayoría de votos en 2023, Feijóo no logró formar una mayoría de gobierno. En cambio, “Sánchez logró reunir una amplia coalición de aliados, entre los que quizás el más crítico fue un puñado de pequeños partidos catalanes y vascos, que detestan la estridente hostilidad del PP al separatismo y su disposición a dialogar con el partido ultraderechista Vox”.

Por último, se hace eco de las “presiones” que enfrenta Feijóo en Madrid, que le han llevado a “aliarse con fuerzas más a la derecha, donde ha encontrado fuertes aliados para atacar al gobierno de izquierdas”. Y destaca que la suma de PP y Vox podría alcanzar “suficientes escaños en unas elecciones para formar una mayoría”.