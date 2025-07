Alejandra Rubio y Joaquín Prat zanjan la polémica tras el vídeo junto a Carlo Costanzia: “No consiento que nadie me diga nada sobre este asunto”

Joaquín Prat y Alejandra Rubio. (Telecinco)

Lo que parecía una disputa más entre los colaboradores de Vamos a ver acabó transformándose este miércoles en un cara a cara televisivo cargado de tensión. Joaquín Prat y Alejandra Rubio se vieron las caras en un esperado enfrentamiento que, lejos de ser un simple cruce de opiniones, destapó varias capas de la relación entre ambos y la dinámica del programa. La chispa que encendió el fuego fue un reproche público de Prat hacia la hija de Terelu Campos, quien no tardó en devolver el golpe con una dosis de ironía. Pero a medida que avanzaba el intercambio, la conversación fue tomando matices más personales y, en algunos momentos, incluso autocríticos.

El choque empezó con una pregunta directa del colaborador: “¿Vienes ubicada?”, en clara referencia a las palabras que le dedicó en la semana anterior, cuando le recriminó abiertamente su actitud defensiva ante un tema particularmente delicado. Alejandra, sin titubear, le respondió: “Sí, pocas veces me he desubicado en la vida, también te lo digo”. Sin embargo, este enfrentamiento terminó por convertirse en una conversación sincera, en la que la propia Alejandra terminó por reconocer sus errores.

Joaquín Prat, en 'Vamos a ver'. (Mediaset España)

La raíz del conflicto venía de días antes cuando Joaquín Prat había roto su silencio para arremeter contra Alejandra Rubio en pleno directo. La joven colaboradora había mostrado una actitud desafiante y evasiva al tratar un tema sensible: un video que ella y su pareja, Carlo Costanzia, compartieron en sus redes sociales. En dicho vídeo, mostraban su apoyo a los hermanos de Carlo, quienes se encuentran en prisión por un intento de homicidio.

Prat no se suele andar con rodeos, y durante su cara a cara, se enfrentó a la colaboradora comenzando con una frase que le pilló desprevenida: “A ver si ya, de una vez, te ubicas”. Alejandra, en un principio decidió no entrar de lleno al saco, viendo lo tenso que estaba el ambiente. Sin embargo, el presentador decidió continuar metiendo cizaña: “Aquí no vienes con el enemigo, porque te hemos tratado siempre de maravilla. Si crees que lo somos, quizá deberías replantearte lo que quieres hacer”.

“El tema de Carlo no lo gestionas bien”

Hoy, miércoles, se ha producido finalmente la esperada conversación entre ambos. Sin cortes ni evasivas, Joaquín Prat expuso a Alejandra el verdadero significado detrás de su expresión “ubícate”. “Me refería a la parte esa que no gestionas bien. A mí me pareces una fantástica comentarista de reality show, una estupenda comentarista de actualidad, hablas de todo sin cortapisas. Pero el tema de Carlo y su familia no lo sabes gestionar bien”, explicó Prat, dejando claro que el reproche no tenía nada que ver con la persona que es Alejandra en el plató, sino con cómo maneja ciertos aspectos de su vida personal, especialmente los más polémicos.

Joaquín Prat, cara a cara con Alejandra Rubio. (Telecinco)

Lo que siguió sorprendió a muchos: Alejandra Rubio, usualmente conocida por su postura firme y a veces defensiva, aceptó su parte de responsabilidad. “Es verdad que esa parte no la gestiono bien. He metido más la pata otras veces, pero en esta ocasión también. Estoy como con la escopeta cargada todo el día… y no solo aquí, en mi vida privada también”, dijo, mostrando una vulnerabilidad que pocas veces se le ha visto en cámara. Este tipo de autocrítica fue, sin lugar a dudas, uno de los momentos más sinceros de la conversación.

Alejandra, consciente de la exposición mediática que conlleva su trabajo, también expresó su malestar por la forma en que se ha manejado el tema. “No consiento que nadie me diga nada sobre este asunto, no lo permito. Y eso tampoco tiene que ser así porque trabajo aquí y me expongo a que la gente opine lo que quiera”, sentenció, aunque también dejó claro que, a pesar de las críticas, sigue firme en su derecho a defender su vida privada.