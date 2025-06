Alerta sanitaria: detectan salmonela en fuet loncheado de tres marcas y ordenan su retirada del mercado

La UE aprovecha la reunión de la OTAN para apuntalar el rearme europeo, pero de nuevo surge la disyuntiva: ¿de dónde sacar del dinero? Los Veintisiete debaten sobre defensa y seguridad en el Consejo europeo. La jefa de la diplomacia europea y la jefa del Ejecutivo comunitario piden hacer uso de los instrumentos propuestos para financiar un rearme sin precedentes, pero no hay consenso entre la deuda comunitaria y la deuda nacional

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales