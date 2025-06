Un español que vive en Estados Unidos es diagnosticado con diabetes y dice que fue “pesadilla”: “Vuelve mañana a que te traten en España”

Tarjeta de embarque (Shutterstock).

El creador de contenido @_mikelgarcia ha compartido en su perfil de TikTok la historia de su regreso urgente a España desde Estados Unidos tras ser diagnosticado con diabetes. En un vídeo que ha captado la atención de miles de usuarios, describe su experiencia como una auténtica “pesadilla”, marcada por vuelos fallidos y una pérdida económica bastante importante.

Todo comenzó mientras se encontraba en la ciudad de Fresno, en la zona sur del Valle Central de California, cuando acudió a un hospital porque no se encontraba del todo bien. Allí le informaron del diagnóstico y le recomendaron regresar de inmediato a España para recibir tratamiento especializado. “Cuando estaba en el hospital de Estados Unidos me dijeron ‘estás bastante mal, vuelve mañana a que te traten en España’”, cuenta Mikel en el vídeo publicado en redes.

Se quedó fuera del vuelo por overbooking

Ante esta situación de urgencia médica, Mikel tomó la decisión de volver a España cuanto antes. Dejó en tierras estadounidenses a su amigo Carlos, con quien viajaba por el país en una furgoneta, y organizó un viaje de vuelta en solitario. Consiguió volar desde Fresno a Los Ángeles, donde pasó la noche en un hotel para esperar al siguiente vuelo que tendría que coger directo a Madrid al día siguiente.

Sin embargo, al llegar al aeropuerto de Los Ángeles, todo comenzó a empeorar aún más. “Me quedé fuera por overbooking. Yo estaba hecho polvo”, cuenta. Esto le llevó a cambiar sus planes y a empezar a buscar otras alternativas para conseguir llegar a España cuanto antes.

Imágenes mostradores aeropuerto. (EFE/María Paulina Rodríguez)

Casi pierde 3.000 euros en billetes de avión

Desesperado por volver a casa, intentó comprar nuevos billetes en otros vuelos alternativos, con conexiones vía París u otras ciudades europeas, para conseguir cruzar el charco por lo menos. Pero el sistema no le permitía completar ninguna reserva de forma correcta. A pesar de que las plataformas mostraban que el proceso de reserva se había iniciado, los vuelos nunca fueron confirmados, y su tarjeta de crédito sufrió las consecuencias.

“Intenté comprar varios vuelos y no sé por qué no me lo confirmaban. Entre una cosa y otra me retuvieron 3.000 euros”, asegura. Frustrado, muy cansado y sin opciones claras, Mikel tuvo que pasar otra noche en Los Ángeles. Al día siguiente, finalmente consiguió comprar un nuevo billete y embarcar en un vuelo con escala en Lisboa. Pero ni siquiera ese último tramo fue tranquilo. “A lo largo del viaje de Los Ángeles hasta Lisboa, en mi vida he volado con tantos bebés llorando a la vez. Se callaba uno y empezaba otro”, explicaba en el vídeo.

Reacciones en redes

La experiencia de Mikel ha generado multitud de reacciones en TikTok, donde alguno de los usuarios han compartido anécdotas similares. Algunos se centraron en la dificultad de gestionar vuelos en situaciones de urgencia sanitaria. Esta experiencia del protagonista comenzó con un diagnóstico serio y terminó convirtiéndose en un problema que, como el mismo Mikel describe, fue simplemente “una pesadilla”.