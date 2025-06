La mujer que ha criado a 280 niños: ha dedicado su vida a cuidar a quienes más lo necesitan

Una mujer ha criado a más de 200 niños. (Canva/ Infobae)

En el tranquilo barrio de Rockhampton, en Australia, una mujer de 76 años ha dedicado su vida a acompañar y criar a quienes más lo necesitan. Durante casi cincuenta años, Roylene Robinson ha abierto las puertas de su hogar y su corazón a cientos de niños en situación vulnerable, según ABC News.

A lo largo de este tiempo, Robinson ha acogido a un total de 280 menores, además de criar a sus propios cuatro hijos. Lo que comenzó como un acto de generosidad terminó transformándola en una figura clave para la comunidad local. Su experiencia demuestra que el cuidado y el afecto pueden marcar una diferencia fundamental en la vida de un niño adoptivo.

Una tienda para ayudar

La labor de Roylene Robinson no se limita al ámbito familiar. También es el motor de ‘Moo and Coo’, una tienda benéfica que funciona desde primeras horas del día y ofrece productos de primera necesidad y ropa a quienes no pueden acceder al mercado convencional.

El local, que sigue el espíritu de las antiguas tiendas de segunda mano, da la bienvenida a vecinos con dificultades económicas y se convierte rápidamente en un espacio de ayuda mutua.

En ‘Moo and Coo’, los precios se mantienen significativamente bajos para facilitar el acceso a alimentos, muebles y vestimenta. Los visitantes, según ha recogido el medio ABC News, encuentran más que objetos útiles. Pueden sentarse a compartir una taza de té y encontrar apoyo. Las jornadas suelen ser intensas, especialmente los miércoles y sábados, cuando la afluencia de personas aumenta considerablemente.

Una gran red de apoyo

La organización sin fines de lucro que lidera, y de la cual ella es la figura central, distribuye paquetes de alimentos, abrigo, kits de cocina y productos especiales para recién nacidos en hospitales.

A menudo, el equipo incluso proporciona comidas calientes y utensilios a quienes viven en la intemperie. Esta actividad constante ha tomado aún más relevancia en un momento en el que la crisis del coste de vida se agrava en Australia.

Aumento de la demanda solidaria

De acuerdo con el medio extranjero, el aumento de los precios afecta especialmente a los hogares de bajos ingresos en el estado australiano. El acceso a necesidades básicas como la vivienda, el alimento, el combustible o la electricidad representa un reto diario para muchos.

Datos recientes de una encuesta nacional señalan que un 90% de quienes buscan ayuda social tienen dificultades para cubrir gastos esenciales como el alquiler o la atención médica. El informe Red Shield 2025 advierte que el 70% considera la subida del coste de vida como su mayor problema en el último año, mientras que el 87% de las familias con niños viven por debajo del umbral de la pobreza.

Roylene Robinson ha percibido de primera mano este aumento en la necesidad de ayuda. Cada vez más personas acuden a la tienda en busca de ropa y otros productos esenciales. La propia trabajadora social Laurel Mason, quien regularmente lleva a clientes sin hogar a ‘Moo and Coo’, reconoce haber dependido de este negocio en algún momento en que perdió su empleo.