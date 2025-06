IU advierte, tras el acuerdo en defensa, que no es “posible” tener “seguridad” dentro de “una OTAN al servicio de Trump”

21/06/2025 IU saluda la negativa de Sánchez de subir el gasto en defensa un 5% pero le exige rechazar cualquier aumento en la OTAN. El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha advertido que "no es posible tener seguridad" mientras España permanezca en "una OTAN al servicio de Donald Trump", tras el acuerdo anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para no subir al 5% el gasto en defensa de España. POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID AUTONOMÍAS IU

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha advertido que “no es posible tener seguridad” mientras España permanezca en “una OTAN al servicio de Donald Trump”, tras el acuerdo anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para no subir al 5% el gasto en defensa de España.

“No es posible tener seguridad mientras permanezcamos en una OTAN bajo mando directo y al servicio de Donald Trump, que decide entrar en la guerra en Oriente Medio saltándose el Derecho internacional y a su propio Congreso”, ha señalado Maíllo a través de un mensaje en la red social ‘X’, recogido por Europa Press.

Así se ha expresado después de que líder del Ejecutivo haya revelado este domingo un pacto con la OTAN a través del cual España no incrementará su gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) y dedi

cará el 2,1%.

El pasado jueves Sánchez envió una carta al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la que le trasladó que España no podía comprometerse a un aumento del 5% en la cumbre de la semana que viene, planteándole o que bien se hiciese una excepción o que el objetivo fuese “opcional”.

En este sentido, ha asegurado que “para garantizar nuestra seguridad no solo se trata de no gastar el 5% del PIB en armamento” sino de “construir la paz a través de sistemas de seguridad compartida y de cooperación no del rearme, sea el que sea”.

“Si queremos enarbolar la bandera democrática y de paz hay que defender un sistema de seguridad humana y alternativo al rearme que exigen Trump, la OTAN y la Unión Europea. La paz no se consigue poniéndose de perfil ante el genocidio del régimen de Israel contra el pueblo palestino ni bombardeando otros países”, ha sentenciado.

Enrique Santiago: “La OTAN-EEUU son la principal amenaza”

Por su parte, el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha reiterado las palabras de Maíllo, remarcando que “seguridad solo es posible con el respeto al derecho internacional, con inversión social y en seguridad humana y con multilateralismo colaborativo entre pueblos”.

“Ni 5% ni 2,1% de gasto en armas. La OTAN-EEUU son la principal amenaza a la paz mundial (...) Ni genocidios ni bombardeos”, ha esgrimido el portavoz parlamentario de la formación.

